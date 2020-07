Fiebermessen vor Spende

Wegen Corona spenden im Raum Karlsruhe mehr Leute Blut als sonst

Gibt es da was umsonst? Womöglich Klopapier? Vor dem Pfarrheim St. Paul in Bruchsal hat sich an diesem frühlingshaften Abend eine lange Schlange gebildet. Vorbildlich halten die Menschen Abstand, mindestens 1,5 Meter. Hier steht man fürs Blutspenden an.