Wegen Wasserschadens: Edeka in Bruchsal öffnet erst am Nachmittag

Wegen eines Wasserschadens bleibt der Edeka in der Bruchsaler Südstadt am Mittwochmorgen geschlossen.

„Wir hoffen, ab 14 Uhr den Markt wieder öffnen zu können“, sagt Cornelia Pauli von Edeka Kissel SBK. Zu dem Zusammenschluss gehört auch der Bruchsaler Markt.

Es war nicht der Regen, der den Supermarkt unter Wasser gesetzt hat, sondern ein Defekt an der Sprinkleranlage.

2.400 Quadratmeter Fläche betroffen

In der Nacht auf Mittwoch waren die Bruchsaler Feuerwehr und die Feuerwehr Bad Schönborn zunächst zu einem Brandmeldealarm in die Paul-Gerhard-Straße gerufen worden. Dort hatte die Anlage in einem Einkaufsmarkt aufgrund eines Rohrbruchs in der Zuleitung eines Wandhydranten ausgelöst.

Weiteres Personal sowie Wassersauger und Wasserschieber wurden an die Einsatzstelle geordert. Bis das Wasser an der Zuleitung abgestellt werden konnte, war der komplette Einkaufsmarkt etwa zwei Zentimeter hoch auf rund 2.400 Quadratmetern vollgelaufen, berichtet die Bruchsaler Feuerwehr.

Auch Ware wurde im Bruchsaler Markt beschädigt

Mit zahlreichen Wassersaugern wurde das Wasser abgesaugt. Knapp drei Stunden waren die Feuerwehrleute im Einsatz. Die Tiefgarage war ebenfalls zeitweise überschwemmt. Hier konnte das Wasser allerdings selbstständig ablaufen.

Am Mittwochvormittag ist nur ein Zugang zum Bäcker und dem Bereich vor dem Supermarkt möglich. „Sicherheit geht vor. Alle Gänge müssen trocken sein, bevor wir öffnen“, sagt Cornelia Pauli von Edeka.

Am Nachmittag soll der Markt dann öffnen, womöglich bleiben Teilbereiche abgesperrt. Auch Ware sei durch den Wassereinbruch beschädigt worden.