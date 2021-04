Der Impfstoff von Astrazeneca steht bei der Bevölkerung noch immer hoch im Kurs. Erst am Mittwoch wurden weitere 1.000 Termine zur Verabreichung des umstrittenen Impfstoffs für die Kreisimpfzentren in Heidelsheim und Sulzfeld freigeschaltet. Nach Angaben von Steven Rieger, dem organisatorischen Leiter des Kreisimpfzentrums in Heidelsheim, waren beide Einrichtungen innerhalb von einer halben Stunde ausgebucht.

Nur wenige Menschen lassen Astrazeneca-Termine verfallen

Nach mehreren Fällen von Hirnthrombosen hatte sich die Ständige Impfkommission (Stiko) gegen die Impfung von Menschen unter 60 Jahren mit Astrazeneca ausgesprochen. Sie dürfen sich den Impfstoff nach einem Arztgespräch allerdings weiterhin spritzen lassen.