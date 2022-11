Trotz allgemeiner Energiesparmaßnahmen setzt die Stadt auf ihren traditionellen Weihnachtsmarkt, der mit einem Wintermarkt bis 8. Januar verlängert wird. „Das ist eine bewusste Entscheidung, den Menschen in schwierigen Zeiten einen geselligen und atmosphärischen Rahmen zu bieten“, so Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos) bei der Vorstellung.

Unter dem Motto Weihnachtsstadt steht das mehrwöchige Programm mit Kulturbühne und Aktionen des Einzelhandels. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Montag, 21. November, um 18.30 Uhr. Täglich haben die 17 Stände auf dem Kübelmarkt von 11.45 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11.15 bis 21 Uhr geöffnet. Und zwar bis 23. Dezember.

Weiter geht es nach den Feiertagen mit dem Wintermarkt. Nachdem auch die Kirchen ihren Segen dazu gegeben haben, wird die ursprünglich vom 27. Dezember bis 5. Januar geplante Veranstaltung um drei Tage verlängert, wie Oliver Bienek, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes erläuterte. An Silvester bleibt der Wintermarkt geschlossen.

Für Schaustellerin Ingrid Alt, die wieder mit ihrer Glühwein-Pyramide vertreten ist, ist die Verlängerung ein Versuchsballon. „Man muss sehen, wie es angenommen wird“, sagt Alt. Hoffnungsvoll stimmt sie, dass viele Menschen zwischen den Feiertagen Urlaub haben. 2021 war der Weihnachtsmarkt durch die Corona-Einschränkungen und das vorzeitige Ende ein Verlustgeschäft.

Überraschung bei „Brusl leuchtet“geplant

Mit im Boot ist wieder der Branchenbund. Quasi zum Vorglühen auf die Adventszeit findet am Freitag, 25. November, von 17 bis 22 Uhr in der Innenstadt und im Industriegebiet Am Mantel „Brusl leuchtet“ statt. 2021 stand unter dem Motto Zusammenhalt. Auch für 2022 habe man sich eine Überraschung auf dem Rathausplatz ausgedacht, so Vorsitzender Sven Wipper.

Leucht-Pylonen und Skulpturen werden vor 40 Geschäften und auf dem Friedrichs- und Schönbornplatz stehen. Gerade mal 300 Kilowatt verbrauchen die Lichtobjekte, hat Wipper ausgerechnet.

Christmas-Shopping bis 18 Uhr in der Bruchsaler Innenstadt

„Brusl leuchtet“ stimmt auf Christmas-Shopping an den Adventssamstagen ab 26. November ein. Möglichst viele Geschäfte sollen in der Innenstadt bis 18 Uhr zu Weihnachtseinkäufen einladen. Laternen rechts und links der Wege in der Fußgängerzone sorgen für Stimmung.

Auch beim kulturellen Programm der Weihnachtsstadt sei bis 5. Januar einiges geboten. „Der Rücklauf ist positiv, täglich bekommen wir noch Anfragen“, erzählt Thomas Adam, Leiter der Kulturabteilung. Von den „Grombachern“ bis zu Alphornbläsern sei alles dabei.

Sozialhütten sind gefragt

Über „erfreuliche Rückmeldungen“ für die Belegung der zwei Sozialhütten berichtet Inge Ganter, Leiterin des Amtes für Familie und Soziales. Die beiden Hütten können für einen guten Zweck von sozialen Initiativen, Vereinen oder anderen Gruppen gemietet werden. Da gebe es noch ein paar freie Tage.

45 Aussteller haben sich für die Hobby- und Kunstausstellung am 1. und 2. Dezember im Bürgerzentrum Bruchsal angemeldet. Sie ist von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet. Auch im Schloss gibt es wieder ein weihnachtliches Programm mit Chorauftritten und Führungen.