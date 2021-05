Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun’ und Fass. Alte Bauernregel stimmen nicht immer. Aber für 2021 sind die Winzer der Region zuversichtlich: „Wir freuen uns über jeden Regen“, blickt Andreas Klumpp aus Bruchsal optimistisch auf dieses Weinjahr. Die kühlen Temperaturen verschaffen den jungen Trieben Zeit. Drei Wochen liegen die Reben im Vergleich zu 2020 zurück. Und das ist gut für die Winzer, für die nun die Arbeit in den Weinbergen beginnt.

„Wir sind gut über die Eisheiligen gekommen“, so Klumpp. 2020 hatte der Frost in einigen Lagen noch für 25 Prozent Verluste gesorgt. Die Minusgrade am 12. April konnten im Kraichgau keine größeren Schäden anrichten. Der Austrieb war in diesem Jahr einfach noch nicht so weit.

Mit der verzögerten Vegetation setzen die Winzer auf eine gute Ernte ab September. Dann ist es nicht mehr so heiß. Alle chemischen Prozesse laufen langsamer und der Oechsle-Grad des Traubenmostes ist nicht zu hoch.