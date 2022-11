Weltstar Sting gibt am 6. Juni im Bruchsaler Schlossgarten ein Konzert

Die Weltstars kommen offenbar gerne nach Bruchsal: Der Konzertveranstalter Provinztour kündigt für 2023 an, dass Sting einen Zwischenstopp im Schlossgarten einlegt. Auf seiner Open-Air-Tour durch Deutschland ist er am Dienstag, 6. Juni, 19.30 Uhr hier. Für das Konzert startet der Vorverkauf am 18. November, 12 Uhr. Karten gibt es auch in der BNN-Geschäftsstelle.

Sting ist damit der erste Star der frühsommerlichen Konzerte des Veranstalters im Schlossgarten. Provinztour bringt am 9. Juni Roland Kaiser nach Bruchsal. Für den 10. Juni hat sich Santiano angesagt.

Im Laufe seiner Karriere hat Sting mit der Band „The Police“ und später als Solokünstler insgesamt 100 Millionen Alben verkauft, so wirbt der Veranstalter.

Sting hat diverse Auszeichnungen geholt

Der Komponist, Singer-Songwriter, Schauspieler, Autor und Aktivist wurde in Newcastle, England, geboren, zog 1977 nach London, und gründete mit Stewart Copeland und Andy Summers The Police. Die Band veröffentlichte fünf Studioalben, gewann sechs Grammys und zwei Brit Awards und wurde 2003 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Als Solokünstler kamen weitere elf Grammys und diverse weitere Auszeichnungen dazu. Bereits 2003 wurde er von Königin Elisabeth II. für seine unzähligen Beiträge zur Musik zum Commander of the Order of the British Empire (CBE) ernannt.

Album zusammen mit Shaggy

Nach seinem von der Kritik gelobten Album 57th & 9th, seinem ersten Rock/Pop-Album seit über einem Jahrzehnt, veröffentlichten Sting und Reggae-Ikone Shaggy ein gemeinsames Album mit dem Titel 44/876. Das Album sei karibisch angehaucht und zeige viele überraschende Gemeinsamkeiten der beiden Künstler.

Der Titel des Albums bezieht sich auf die Landesvorwahl für das Vereinigte Königreich (+44) und für Jamaika (876), Stings und Shaggys Heimatländer, und würdigt in erster Linie die gemeinsame Liebe der beiden Künstler zu Jamaika: Shaggys Heimatland und der Ort, an dem Sting solche Klassiker wie „Every Breath You Take“ von The Police geschrieben hat.

Service Der Vorverkauf für das Sting-Konzert in Bruchsal beginnt am 18. November um 12 Uhr. Karten gibt es bei der BNN-Geschäftstelle in Bruchsal in der Friedrichstraße 6 und bei allen weiteren im Verbreitungsgebiet, bei der Tourist-Information in Bruchsal, online auf www.provinztour.de und bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen. Ticket-Hotline: (01806) 570070