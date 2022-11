Fußball-WM 2022

Wenig Nachfrage: Kaum Begeisterung für Fan-Artikel in Bruchsal

Die Fußball-WM steht bevor, doch die Begeisterung für eine Fan-Ausstattung hält sich in Bruchsal in Grenzen. In manch einem Geschäft sind die Fanartikel in den hinteren Gängen zu finden.