„Wer langsam fährt, wird länger gesehen”: Autotuner rund um Bruchsal wehren sich gegen ihr schlechtes Image

Für die leidenschaftlichen Autotuner Marcel Drexler und Manuel Maylinger ist die Sache klar. Gerast wird nie. Denn: „Wer langsamer fährt, wird länger gesehen.” Die Schrauber wehren sich gegen das schlechte Image der Szene: Dass leidenschaftliche Autotuner mit rücksichtslosen Autoposern in einen Topf geworfen werden. Letztere rasen zigmal durch die Bruchsaler Bahnhofsstraße, legen an der Media-Markt-Kreuzung einen Kavaliersstart hin oder liefern sich auf zweispurigen Landstraßen Rennen.

Diese Jungs (selten auch Frauen) hat die Bruchsaler Polizei jetzt verstärkt im Visier. Am Freitagabend dann der Schlag: Bei einer großangelegten Aktion wurden viele Autos kontrolliert. Mitten drin Marcel Drexler und Manuel Maylinger. Für einen der beiden ging die Sache nicht gut aus.

Drexlers Vierer-Golf wurde schon achtmal umgebaut

Doch von vorne: Marcel Drexler und sein bester Freund Manuel Maylinger distanzieren sich von den „schwarzen Schafen”. „Wir sind keine Schnellfahrer”, stellt der 33-jährige Karlsdorfer Drexler klar. Sein Vierer-Golf - achtmal umgebaut - steht braun-gold-glänzend in seiner Werkstatt.

Mit diesen Kaffee-Racern haben wir nichts zu tun Marcel Drexler und Manuel Maylinger, Autotuner

Unzählige Stunden Zeit und gut 30.000 Euro hat er investiert, damit das einstige Auto von der Stange so aussieht: Tiefergelegt, 250 PS-Motor, edle Ledersitze, fette Felgen, große Soundanlage und mehr. Und auch Maylingers türkisfarben-folierter Einser-BMW fällt ins Auge. Beide beteuern: „Mit diesen Kaffee-Racern haben wir nichts zu tun.”

Gemeint sind meist junge Männer, ausgestattet mit teuren, bereits fachmännisch etwa von AMG getunten Autos, die vor der Shisha-Bar „den dicken Max machen” und die Anwohner um den Schlaf bringen.

Für Drexler und Maylinger ist Tuning ein Sport, ein Hobby, eine Leidenschaft. „Ich hab das von klein auf bei meinem Opa mitbekommen” erklärt Drexler, gelernter Tischler, der als Lagerlogistiker arbeitet und nebenbei Glasschäden an Autos repariert. In Liedolsheim war er auf der Kartbahn, mit 15 der erste Roller, mit 18 ein Auto, der erste Golf. Seither wurde geschraubt und getunt. Alleine oder mit Kumpels aus dem VW-Club Karlsruhe, bei Schraubertagen, auf Tuningtreffen und im heimischen Hof.

Auf Tuning-Treffen herrscht Schrittgeschwindigkeit

Sein Freund Manuel Maylinger ist gelernter Kfz-Mechaniker. Zusammen verbringen sie ihre Wochenenden oft auf Tuner-Treffen. „Unsere Autos sind wie Baukästen. Jede Saison wird was verändert.” Die Optik, der Lack, die Reifen, die Anlage, der Motor - fertig ist man nie. „Tuning macht süchtig”, bestätigen beide. „Wir fahren samstags zum Putzen oder mal auf ein Tuning-Treffen.” Dort trifft man Gleichgesinnte. Wer mit quietschenden Reifen oder aufheulendem Motor dort ankommt, werde ausgelacht, erklären sie. Es herrscht Schrittgeschwindigkeit.

Drexler und Maylinger geht es nicht ums Rasen, versichern sie. „Mit der Dachbox kann ich eh nur 140 fahren”, sagt der Karlsdorfer Schrauber lachend. Den teuren Lack will er sich nicht mit Steinschlägen versauen. Und für einen Kavaliersstart sind ihm die teuren Reifen zu schade.

Wir haben so viel Geld in unsere Autos investiert, wir riskieren nicht, dass uns die Polizei das Auto wegnimmt Marcel Drexler und Manuel Maylinger, Autotuner

Und ja: So etwas haben sie in ihrer Jugend schon auch gemacht. Für die „schwarzen Schafe” der Szene allerdings haben sie kein Verständnis. Und dafür, dass die Polizei sie und die mitunter in einen Topf wirft, ebenfalls nicht. „Wir haben so viel Geld in unsere Autos investiert, wir riskieren nicht, dass uns die Polizei das Auto wegnimmt, weil Teile nicht eingetragen sind.” Manche Polizisten legten es drauf an, andere differenzierten. „Uns stört das auch”, sagt Maylinger, wenn sich ein paar Idioten daneben benehmen und lebensgefährlich mit 120 über den Parkplatz rasen.

Beim Bruchsaler Burger King, wo sich die Szene gerne am Wochenende trifft, mischen sich die Gruppen. Die Tuner und die Poser, die vernünftigen und die Rowdies. Auch Drexler und Maylinger sind dort unterwegs, nehmen mithin in Kauf, mit den anderen in einen Topf geworfen zu werden. Dass Drexlers Tuner-Freunde aber schon Benefiz-Veranstaltungen organisiert und für die Kinderkrebshilfe gespendet hat, das werde dann in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen, erklärt er durchaus enttäuscht.

Polizei zieht Einser-BMW aus dem Verkehr

Am Freitag dann aber der Schock: Die Polizei zieht auch Maylingers Wagen aus dem Verkehr. „Die haben nicht mit sich reden lassen”, berichtet Drexler später. Die Polizei sei mit voller Härte vorgegangen.

Maylinger pflichtet ihm bei. Er hat grade viel um die Ohren, um sein Auto wieder zu bekommen. Der BMW sei zu tief, außerdem sind seine Felgen pulverbeschichtet, das hat die Polizei bemängelt. „In der Landwirtschaft sind solche Felgen gang und gäbe”, sagt Maylinger. Er ist sich sicher, dass alles korrekt ist. Von der Polizeikontrolle hätte man vorher Wind bekommen. Die beiden Tuner waren sich ihrer Sache aber sicher, sind trotzdem hingefahren. Maylinger ist frustriert: Die haben uns behandelt wie Schwerverbrecher.”