Wie Corona die vergebliche Suche nach einer Hebamme in Bruchsal verschärft und was die Diakonie dagegen tut

Die Frauen kommen immer früher vorbei. Oft schon in der sechsten Woche, sobald der Schwangerschaftstest positiv ist. „Wer sich dann erst in der 20. Woche zum Geburtsvorbereitungskurs oder zur Nachsorge anmelden will, hat keine Chance mehr“, erzählt Dorothea Kramp, Hebamme aus Kraichtal.

Zusammen mit Heike Böhne und Dagmar Lorenz aus Bruchsal sowie Sarah Fesenbeck aus Walzbachtal-Wössingen bietet sie bei der Diakonie in Bruchsal jeden Mittwoch zwischen 9 und 10 Uhr eine Hebammensprechstunde an. „Viele Frauen sind unterversorgt“, so Kramps Eindruck.

Seit dem 1. März 2019 gibt es deshalb die Hebammensprechstunde des Diakonischen Werks für Schwangere und Mütter von Neugeborenen. 28 Frauen haben sie besucht, coronabedingt war die Sprechstunde vier Monate zu. Zuvor hatten die Hebammen in Eigenregie in den geburtenstarken Sommerferien, wenn auch die Hebammen Urlaub machen, eine Wochenbettambulanz in St. Josef angeboten. Das Angebot hatte sich aber zu wenig herumgesprochen. Die Hebammen blieben auf ihren Kosten sitzen.