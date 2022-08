Aus einer misslichen Lage wurde in Bruchsal ein Igel befreit. Weil das Tier nicht mehr aus einer Mauer aus Rasengittersteinen entkommen konnte, musste die Feuerwehr zu Hilfe kommen.

Zu einer Tierrettung ist die Bruchsaler Feuerwehr am Samstagmorgen in den Linkenheimer Weg gerufen worden. Ein Igel steckte schon geraume Zeit in einer Mauer aus Rasengittersteinen fest und kam nicht mehr selbstständig aus seiner Zwangslage.

Wie aus einer Mitteilung der Feuerwehr hervorgeht, konnten die Einsatzkräfte das stachelige Tier vorsichtig aus seiner Lage befreien. Das Tier hatte keine offensichtlichen Verletzungen und war erschöpft, aber wohlauf.

Die Bewohner des Hauses nahmen ihn in Obhut und kümmerten sich um Wasser. Das Wildtier wurde danach wieder freigelassen.