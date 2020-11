Marcel W. ist seit anderthalb Jahren in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal inhaftiert. Eingesperrt zu sein, das sei nie schön, sagt er. In Zeiten von Corona sei es noch schlimmer. Seine Familie sieht der 33-Jährige momentan nur selten. Besuch dürfen die Häftlinge seit Beginn der Pandemie nur eingeschränkt empfangen.

Wenn am Ende des Tages die schwere blaue Stahltür hinter Marcel W. ins Schloss fällt, ist er alleine. Alleine auf dreizehn Quadratmetern. Ein Bett, eine Kommode, ein Kleiderschrank. In der Ecke ein kleiner Tisch, darauf ein Fernseher und ein altes Radio. Im Nebenraum Toilette und Waschbecken. Viel mehr gibt es nicht. Und trotzdem ist es in der Zelle irgendwie wohnlich. Die karierte Bettdecke ist ordentlich gefaltet, es riecht nach Männerparfüm und Kaffee. An einer Leinwand pinnen Grußkarten und Fotos: Der junge Mann Arm in Arm mit seiner Freundin, daneben ein Bild seiner Tochter.

Seit anderthalb Jahren sitzt Marcel W. wegen eines Körperverletzungsdeliktes in Bruchsal im Gefängnis. Anderthalb Jahre hat er noch vor sich. Was ist das für ein Gefühl, eingesperrt zu sein? „Ein Horrorgefühl“, sagt er. In Pandemie-Zeiten sei es noch schlimmer.

Seine Familie sieht der 33-Jährige momentan noch seltener als sonst. Normalerweise dürfen die Häftlinge in der Justizvollzugsanstalt mindestens zweimal im Monat für je zwei Stunden Besuch empfangen, am Wochenende und an Feiertagen auch länger. Wegen Corona ist die Besuchszeit momentan auf eine Stunde beschränkt, die Besucheranzahl auf zwei Personen.