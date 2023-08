Das Aus für den „Bären“ in Bruchsal war ein herber Verlust. Für die Kunden des gut bürgerlichen Lokals. Und auch für die Stadt. Das ist der Stand der Dinge.

Der Bären im Bruchsaler Schlossbezirk wird wohl noch eine ganze Weil dicht bleiben. Das geht aus einer Pressemitteilung des CDU-Landtagsabgeordneten Ulli Hockenberger hervor. Er hatte sich vor Kurzem mit einer Anfrage an das Finanzministerium gewendet. Das Gebäude ist im Besitz des Landes und wird umfangreich saniert.

Hockenberger bat darum, dass dieses für die Stadt Bruchsal so wichtige Projekt zügig angegangen wird, sodass der Bären der Bevölkerung als Gasthof bald wieder zur Verfügung steht. Der Bären sei ein Identifikationspunkt in der Stadt und als bürgerlicher Teil am Schlossensemble prägend, teilt Hockenberger mit.

Revolutionäre trafen sich einst im Bruchsaler Bären

Er wurde im Jahre 1840 als „Hetterichsches Bierhaus“ mit Brauerei und Kegelbahn errichtet. In der badischen Revolution von 1848/49 spielte er eine wichtige Rolle. Dort trafen sich die Aktivisten und Unterstützer der Revolution. Allein schon dieser Umstand rechtfertige, dass hier möglichst bald Hand angelegt werde, denn durch den Leerstand drohe das Gebäude seinen besonderen Charme zu verlieren, fürchtet Hockenberger

In ihrer Antwort betont Staatssekretärin Gisela Splett (Grüne), dass auch ihr ist sehr an der Wiederinbetriebnahme und dem Erhalt des denkmalgeschützten Gasthauses gelegen sei. So informiert Hockenberger über die Antwort Spletts.

Bisher waren Sanierungen nur bei laufendem Betrieb des Bären möglich

Das Gasthaus entspreche aber nicht den aktuellen baulichen und technischen Anforderungen an einen Gastronomiebetrieb. In der Vergangenheit seien Sanierungsarbeiten auf das Notwendigste bei laufendem Betrieb beschränkt worden, da eine Betriebsschließung über mehrere Wochen nicht möglich gewesen sei. Nachdem der Betrieb im September 2022 eingestellt wurde, hätten die Staatlichen Schlösser und Gärten und das Amt Karlsruhe des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg die Gelegenheit ergriffen, den Gebäudezustand genauer zu untersuchen.

Erste Einschätzungen hätten ergeben, dass umfangreiche Sanierungen beim Gebäude und den technischen Anlagen erforderlich seien. Die Gesamtbaukosten hierfür würden grob geschätzt im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen. Eine Maßnahme dieser Größenordnung erfordere neben den zur Durchführung notwendigen Haushaltsmitteln zudem Zeit und Kapazitäten.

Erhalt des Gasthauses Bären hat Priorität

Daher würden derzeit verschiedene Möglichkeiten geprüft, auch unter Einbindung der Stadt Bruchsal, wie das mittlerweile leerstehende Gasthaus zum Bären best- und schnellstmöglich saniert und wieder in Betrieb genommen werden könnte. Auch die Vergabe eines Erbbaurechts, mit der Maßgabe der Erhaltung des Gasthauses, werde dabei nicht ausgeschlossen. Splett sei aber zuversichtlich, dass eine gute Lösung für das Gasthaus gefunden werden könne.