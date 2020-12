„Stille Nacht, heilige Nacht...“ Wo ist es in Bruchsal und Umgebung kurz vor Heiligabend eigentlich besonders still? Und wo besonders laut? Auf der Suche nach Stille mit einem Akustik-Ingenieur.

Unsere Suche nach Stille beginnt vor dem Bruchsaler Bahnhof. Benedikt Kohout, Ingenieur für Raumakustik aus Philippsburg, zieht zur Begrüßung einen Pappkarton aus seiner Umhängetasche. Darin liegt ein schwarzes Gerät, etwas größer als ein Smartphone, ausgestattet mit Display, Bedientasten und Mikrofon.

Mit dem hochsensiblen Schallpegel-Messgerät misst der 36-Jährige normalerweise die Lärmbelastung in Großraumbüros oder Kindergärten. Heute wollen wir wissen, wo es in Bruchsal und Umgebung besonders still ist – und wo besonders laut.