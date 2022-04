Wie reagieren die Bruchsaler auf die steigenden Lebensmittelpreise?

Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Wer muss sich deshalb jetzt einschränken? Wer bleibt entspannt? Die BNN haben sich in Bruchsal umgehört.

Fast überall explodieren derzeit die Kosten. Auch bei Lebensmitteln müssen die Menschen tiefer in die Tasche greifen.

Wie kommen die Bürger über die Runden? Und was erwarten sie sich von der Politik?

Die BNN haben sich in Bruchsal auf der Straße umgehört.

„Die steigenden Preise für Lebensmittel haben keinen Einfluss auf mein Einkaufsverhalten, solange nur die Kosten durch die Erzeuger weitergegeben werden und die Preise nicht künstlich erhöht werden. In unserem Haushalt sind wir beide berufstätig, sodass die Situation für uns nicht so dramatisch ist“, erzählt Thomas Schörner.

Der Bruchsaler legt nach eigenen Worten ein großes Augenmerk auf die Qualität der Nahrungsmittel. Vor allem das Tierwohl liegt ihm besonders am Herzen. „Für Fleisch aus ordnungsgemäßer Tierhaltung gebe ich auch gerne mehr Geld aus.“ Ein Dorn im Auge sind ihm dagegen die hohen Spritpreise. „Die Politik diskutiert so lange, bis die Preise wieder fallen, und hilft den Bürgern nicht kurzfristig.“

Johanna Dörffen macht sich dahingegen große Sorgen, in welche Höhe die Preise noch klettern. „Wo soll das nur hingehen? Nicht nur Lebensmittel werden teurer, sondern sehr viele andere Dinge ebenfalls. Mit meiner Rente muss ich ganz genau schauen, was ich mir noch leisten kann“, berichtet die Bruchsalerin.

Sie rechne bei Einkäufen nun mehr und variiere als Alleinlebende auch bei ihrem Speiseplan. Von den Politikern in Deutschland wünscht sie sich generell, dass es gerechter zugehe. „Im Vergleich zur Rentenhöhe sind die Preissteigerungen in vielen Bereichen zu abrupt. Grade bei den Steuern sollten die Politiker schon überlegen, was sie entscheiden.“

Dem pflichtet ihre Freundin, Angelika Morgenstern, bei. Auch sie lebt in Bruchsal und ist seit Februar Rentnerin. „Durch die Preissteigerungen für Lebensmittel habe ich nun Dinge wie Tagesfahrten und Essen gehen gestrichen. Diese sind nun unerschwinglicher Luxus geworden“, erzählt sie.

Stattdessen läuft sie jetzt mehr mit ihrem Hund durch die Natur. Gerne würde die Seniorin die regionalen Erzeuger mit Einkäufen unterstützen. Die Qualität der regionalen Produkte sei definitiv besser als bei Waren, die aus dem Ausland importiert werden. „Wenn aber im Supermarkt eine Schale ausländischer Erdbeeren trotz Transportkosten nur 1,99 Euro kostet und ich hier regional auf dem Feld fünf Euro bezahlen muss, dann stimmen die Verhältnisse nicht. Dann kann ich mir die Unterstützung unserer regionalen Bauern leider nicht leisten.“

Rentnerin aus Bruchsal wünscht sich Steuerentlastungen

Die Rentnerin würde sich wünschen, dass die Politiker auch an die „normalen Verbraucher denken und Steuerentlastungen schaffen“. Trotz der ganzen Situation gibt sie sich optimistisch. „Ich mache das Beste daraus und lasse mich nicht unterkriegen.“

Verständnis für steigende Lebensmittelpreise hat Elenor Blau. Die 36-Jährige sieht die Probleme nicht in der Politik oder bei den Erzeugern, sondern bei den Verbrauchern. „Ich glaube, dass ein Umdenken stattfinden muss.

Die Verbraucher fordern Fairness und fallende Preise, gleichzeitig haben sie aber einen hohen Qualitätsanspruch. Das passt nicht zusammen“, sagt die Frankfurterin, die ursprünglich aus Bruchsal stammt.

Die junge Frau hat ihr Einkaufsverhalten nicht geändert. Sie achte weiterhin auf den Kauf von regionalen und biologisch erzeugten Produkten. Auch das Tierwohl liege ihr am Herzen. „Deshalb unterstütze ich die regionalen Erzeuger und zahle dann auch mehr.“

Der Politik macht Wilhelm Schönfeld angesichts steigender Preise gar keinen Vorwurf. „Das wäre nicht richtig, denn die Politiker machen die Preise nicht“, sagt der Rentner. Aktuell seien einige Produkte auf dem Markt schwer oder teilweise gar nicht verfügbar.

„Ein Mangel an Ware bedeutet teure Preise. So funktioniert nun einmal eine Marktwirtschaft, denn jeder will Geld verdienen.“

Natürlich bedauere er die steigenden Preise und er gehe nicht davon aus, dass diese wieder sinken. „Ich habe das Glück, dass ich gut für meinen Lebensunterhalt vorgesorgt habe. Dadurch kann ich die steigenden Preise derzeit noch gut auffangen“, erzählt der Bruchsaler. Sein Einkaufsverhalten sei deshalb unverändert.