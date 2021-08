Wie sehen Gastronomen, Friseure und Veranstalter in Bruchsal die neuen Corona-Regeln?

Wer ungeimpft ins Kino will wird künftig wieder einen negativen Corona-Test benötigen. Nur dieses Mal muss er ihn selbst bezahlen. Was sagen Betroffene in der Gastro- und Kulturszene, Friseure oder Fitnesscenter-Betreiber zu den neuen Corona-Regeln?

Noch viele offene Fragen hat Fabrik-Geschäftsführer Michael Scherk. Wie sieht es mit regelmäßigen Tests für seine Angestellten aus? Viele sind während der 17-monatigen Schließung des Bruchsaler Musikclubs in andere Branchen abgewandert. Sicherheitshalber will er den Montag abwarten. Ab dann soll in Baden-Württemberg in Innenräumen und bei Veranstaltungen die 3G-Regel gelten. Das heißt, ins Restaurant, zum Friseur oder zum Konzert darf nur noch, wer geimpft, genesen oder getestet ist: „Dann können wir Donnerstag wieder öffnen.“

Scherk ist vorsichtig und hofft auf eine breite Impfung in der Bevölkerung. Bisher konnte er die Räume nur für private Feiern vermieten. Viele der auch jüngeren Gäste seien bereits geimpft, auch ein Teil seiner Angestellten, so sein Eindruck. Um das Überleben des Bruchsaler Clubs zu sichern, hat vor allem das ältere Stammpublikum gespendet. Trotzdem war zwischenzeitlich der Frust groß, wie geht es weiter? „Nur die Liebe zur Fabrik hat mich bei der Stange gehalten“, so Scherk.