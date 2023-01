Top-Auswahl zu besten Preisen: Winter-Schluss-Verkauf bei Schlaftrend 2000

„Guter Schlaf ist Maßarbeit.“ Getreu diesem Motto steht Schlaftrend 2000 seit Jahren für Top-Qualität und beste Beratung. Denn gesunder Schlaf ist kein Zufall, sondern funktioniert durch das erfolgreiche Zusammenspiel von Lattenrost, Matratze sowie Decke und Kissen.

Gute Qualität und eine kompetente und individuelle Beratung sind dabei unerlässlich, wie man hier weiß. Und genau darauf setzt man bei Schlaftrend 2000.

Zum umfangreichen Sortiment gehört unter anderem eine große Auswahl an verschiedenen Matratzentypen: Kaltschaum, Viscoschaum, Natur-Latex, Taschenfederkern, Boxspringmatratzen bis hin zu 100 Prozent Natur-Matratzen sowie Kinder-Matratzen und Matratzen-Auflagen. Bekannte Marken prägen die Ausstellung wie etwa Tempur, Metzeler, Rummel, Irisette und Elastica und einige andere.

Der individuellen Fachberatung kombiniert mit moderner Wirbelscanner-Rückenvermessung lässt sich so für jeden Kunden die optimale Matratze finden.

Um dem Körper die erforderliche Entlastung und gleichzeitig die nötige Unterstützung zu geben, gehört ergänzend zur Matratze die passende Unterfederung dazu. Diese gibt es sowohl günstig und unverstellbar, hochwertig und verstellbar oder komfortabel mit einem motorisch gesteuerte Rahmen.

Hinzu kommen Bettgestelle, Boxspringbetten und Schlafraum-Möbel für jeden Geschmack. Ob modern, stylisch, klassisch oder komfortabel: Für die perfekte Wohlfühlatmosphäre im heimischen Schlafzimmer steht bei Schlaftrend 2000 eine große Auswahl an verschiedenen Bettgestellen und Schlafzimmer-Programmen zur Auswahl bereit.

Von Designer-Lederbetten, über romantische Metallbettgestelle, exklusive Boxspringbetten, ökologisch einwandfreie Massivholzbettgestelle, bis hin zu seniorengerechten Komfortbettgestellen bietet der Bettenspezialist alles um das Schlafzimmer in die persönliche Traumoase zu verwandeln.

Reduzierter Winter-Schluss-Verkauf noch bis zum 11. Februar

Die große Auswahl bei Schlaftrend 2000 steht aktuell zu besonders günstigen Preisen zur Verfügung. Denn noch bis zum 11. Februar steht das Angebot ganz im Zeichen von Winter-Schluss-Verkauf. Dabei sind viele Artikel mit Markenqualität um bis zu 70 Prozent reduziert im Angebot.

+2

Eine optimale Gelegenheit um vorbeizukommen und sich die hochwertige Auswahl auf über 1.000 Quadratmetern in aller Ruhe vor Augen zu führen. Neben dem Sortiment an Matratzen, Lattenrosten, Bettwäsche in sehr großer Auswahl, auch in Über- und Sondergrößen, Decken und vielem mehr ist es vor allem der kompetente und freundliche Service, den man als Kunde unbedingt nutzen sollte.

Besonders hervorzuheben ist dabei die Messung mit dem Wirbelscanner. Dieser ermittelt ohne Strahlenbelastung durch einfaches Abfahren der Wirbelsäule in verschiedenen Messpositionen die Wirbelstellung jedes Wirbelkörpers. Über den Vergleich der verschiedenen Messungen entsteht ein umfassendes Bild der Haltung, der Beweglichkeit und der Lage der Wirbelsäule.

Mit diesem einzigartigen „Fingerabdruck“ der eigenen Wirbelsäule findet das kompetente und erfahrene Team von Schlaftrend 2000 garantiert die perfekte Matratze beziehungsweise das richtige Schlafsystem. So wird gesunder und erholsamer Schlaf möglich.

Seit 1971 das Wohl der Kunden im Blick

Immer das Beste für die Kunden, für gesunden und erholsamen Schlaf, ist das Motto des familiengeführten Fachgeschäfts. Seit 1971 in der Matratzen- und Bettenbranche tätig, hat man hier zusammen mit den Mitarbeitern/zertifizierten Schlafberatern, ein Bettenfachgeschäft auf über 1.000 Quadratmetern entwickelt.

+1

Schlaftrend 2000 gehört zu den TOP-Fachgeschäften in Baden-Württemberg. Auch Hotels und Pensionen werden von dem erfahrenen Unternehmen beraten und beliefert. Freundliche, kompetente und individuelle Beratung stehen hier im Vordergrund – denn guter Schlaf ist Maßarbeit und nicht online erhältlich.