Wo Radfahrer in Bruchsal ab sofort kostenlose Reparatur-Stationen finden

Wer Luft für sein plattes Rad braucht oder einen Schraubenschlüssel, der wird als Radler ab sofort an verschiedenen Stellen in Bruchsal fündig. Und zwar nicht nur in der Innenstadt.

Auf dem Babette-Ihle-Platz in Bruchsal, direkt neben den Fahrradständern, steht seit wenigen Tagen eine schlanke, grau-weiße Säule.

An der Säule baumeln an Kabeln befestigte Werkzeuge: Schraubenzieher, ein Maulschlüssel, ein Reifenheber, eine Luftpumpe. Daneben steht eine Fußluftpumpe.

Die Aufschrift an der Seite der Säule verrät, worum es sich handelt: „Radservice-Punkt“ steht dort in weißer Schrift auf pinkfarbenem Grund. Darüber prangt das Logo der Stadt Bruchsal.

Die Stadt bestätigt in einer Pressemitteilung: Seit Kurzem stehen mehrere solcher Fahrrad-Servicestationen in Bruchsal. In der Innenstadt gibt es neben der auf dem Babette-Ihle-Platz eine Säule am Kübelmarkt und bei den Fahrradständern gegenüber der Gaststätte Wallhall. Weitere Säulen stehen in Heidelsheim und in Untergrombach, jeweils am Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof.

Die kostenlosen Stationen sind ein Service für Radler: Sie bieten laut Mitteilung die Möglichkeit, kleine Pannen am Fahrrad schnell und unkompliziert selbst zu beheben oder einen kurzen Sicherheitscheck zu machen.

Stationen kosten je 2.000 Euro

Alle Säulen sind unter anderem mit Werkzeugen und Luftpumpe ausgestattet. Außerdem gibt es eine Montagevorrichtung, um das Rad aufzuhängen. So lassen sich Reifen aufpumpen, lockere Schrauben anziehen oder den Sattel in der Höhe verstellen.

Jede Station hat rund 2.000 Euro gekostet, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Die Landesinitiative Radkultur BW hat die Hälfte der Kosten übernommen. Durch die neuen Säulen will die Stadt die Menschen nach eigenen Angaben zum Umstieg aufs Fahrrad animieren.

Weitere Fahrrad-Reparaturstation beim ADAC Bruchsal

In Bruchsal gibt es schon seit vergangenem Jahr eine weitere Reparaturstation für Fahrräder. Und zwar ausgerechnet bei dem Club, den man landläufig nur mit dem Auto verbindet: dem ADAC. An seiner Geschäftsstelle in der Bahnstadt, hinter dem Bahnhof, können Radler ebenfalls ihr Fahrrad reparieren.