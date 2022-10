Wer an diesem Oktober-Wochenende in der Region etwas unternehmen, hat reichlich Auswahl. Welche Veranstaltungen wo und wann stattfinden. Ein Auswahl.

Lust auf Theater? Oder auf Comedy oder den Besuch eines Kunsthandwerkermarkts?

Die BNN stellen eine Auswahl von Veranstaltungen vor, die dieses Wochenende stattfinden.

Machtspiele bei der Badischen Landesbühne

Vor rund 80 Jahren schrieb Berthold Brecht „Herr Puntila und sein Knecht Matti“. An Aktualität hat das Theaterstück seither nicht verloren. Denn die Hauptfigur, der tyrannische Gutsbesitzer Puntila, „ist ein Kapitalist wie Elon Musk, aber auch ein Machtmensch wie Boris Johnson“, sagt Carsten Ramm.

Der Regisseur der Badischen Landesbühne inszenierte die Geschichte über Willkür und Ausbeutung als Komödie – musikalisch umrahmt von heiteren, aber auch düsteren Brecht-Liedern.

Zu sehen ist das Stück dieses Wochenende dreimal im Bruchsaler Stadttheater, Am Alten Schloss 24. Genauer: Am Freitag, 21. Oktober, und Samstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr.

Zuschauer, die mehr über Berthold Brechts Gesellschaftskritik erfahren wollen, kommen eine halbe Stunde vor Beginn zur Einführung. Weitere Infos und Tickets gibt es unter Telefon (07251) 72723 und www.dieblb.de.

Pop-Balladen und Salonmusik in Baden-Baden

„Lady in Red“ zählt zu seinen größten Hits. Kein Wunder also, dass Chris de Burgh die Pop-Ballade von 1986 auch am Freitag, 21. Oktober, im Festspielhaus Baden-Baden anstimmen wird. Der 73-Jährige Ire macht mit seinem Soloprogramm „An evening with Chris de Burgh“ an der Oos Station. Für den Abend gibt es noch Restkarten. Beginn ist um 20 Uhr.

Zu dritt bestreiten dagegen Künstler das Konzert, das am Sonntag, 23. Oktober, im Programm des Festspielhauses steht. Raphaela Gromes (Violoncello), Gabriella Victoria (Harfe) und Julian Riem (Klavier) spielen ab 17 Uhr Salonmusik von Robert Schumann, Claude Debussy und anderen Komponisten.

Weitere Informationen und Tickets für die beiden Konzerte sind online unter www.festspielhaus.de sowie unter Telefon (07221) 3013101 erhältlich.

Hessisches Gebabbel und jazziges Jodeln in Karlsruhe

Den Jüngeren kaum noch ein Begriff. Doch für alle, die über 50 Jahre alt sind, Kult: Badesalz. Das Komikerduo, das seit den 1980er Jahren mit hessischem Gebabbel für Lacher sorgt, gastiert am Samstag, 22. Oktober, im Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35. Ab 20 Uhr gehört Henni Nachtsheim und Gerd Knebel die Bühne des großen Saals.

Diesen Samstag kommt zudem Erika Stucky ins Tollhaus. Die stimmgewaltige Musikerin, die Jodeln, Jazz und Soul miteinander verbindet, tritt ab 20.30 Uhr im kleinen Saal auf. Tickets und Infos zu beiden Veranstaltungen unter Telefon (0721) 96405 und www.tollhaus.de.

Tauschrausch in Remchingen

Sie wollen eine Kassette mit Schlagermusik losbekommen? Oder eine Sauciere mit Blümchendekor? Dann tauschen Sie! – aber nicht ohne vorher kräftig zu lachen.

Das Comedy-Trio Helge Thun, Mirjam Woggon und Jakob Nacken animiert am Sonntag, 23. Oktober, sein Publikum dazu, aussortierte Stücke in die Kulturhalle Remchingen mitzubringen, um aus dem Stegreif komische Geschichten über den „Schrott“ erzählen zu können.

Der ungewöhnliche Flohmarkt beginnt um 18 Uhr. Weitere Infos und Tickets: www.kulturhalle-remchingen.de.

Markt für Kunst, Handwerk und Design in Achern

Mit „AllerHand“ wollen Künstler, Handwerker und Designer aus der Region die Besucher des gleichnamigen Marktes in Achern beeindrucken. Sie zeigen diesen Samstag und Sonntag in den Illenau Werkstätten, Illenauer Allee 54, ihre Arbeiten. Dabei handelt es sich um Unikate etwa aus Holz, Papier und Stoff. Wie sie entstehen – das zeigen einige Aussteller vor Ort.

Die Veranstaltung dauert an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. Für Kinder gibt es ein Mitmachangebot, zudem steht Live-Musik auf dem Programm.

Weitere Infos unter www.allerhand-markt.de.

Mannheim blickt in die digitale Welt

Wie funktioniert künstliche Intelligenz? Was sind Algorithmen? Obwohl wir täglich Smartphones, Apps und das Internet nutzen, birgt die digitale Welt für uns viele Rätsel. Um das zu ändern, beteiligt sich das Technoseum im Mannheim an der Initiative „EU Code Week“ und veranstaltet am Sonntag, 23. Oktober, einen Aktionstag.

Forschungseinrichtungen aus Nordbaden zeigen, wie sie Informationstechnik nutzen. Mit von der Partie ist zum Beispiel das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie. Besucher können am Stand des Heidelberger Instituts das Erbgut des Menschen entschlüsseln.

Während der Veranstaltung gibt es zudem verschiedene Workshops. Der Chaos Computer Club informiert etwa über textuelles Coden. Der Aktionstag in dem Haus in der Museumsstraße 1 dauert von 9 bis 17 Uhr. der Eintritt ist frei.

Mehr erfahren Interessierte unter www.technoseum.de.