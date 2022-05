Die vier Tage haben es in sich. In der Region finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Für Unterhaltung ist also reichlich gesorgt. Was sich auf alle Fälle zu besuchen lohnt.

Ein langes Wochenende steht vor der Tür. Und damit verbunden: zahlreiche mehrtägige Veranstaltungen.

In Bruchsal wird das Schloss-Jubiläum gefeiert, in Rastatt gibt es nach der Corona-Pause wieder ein „tête-à-tête“ in vollem Umfang und auf der Iffezheimer Rennbahn findet das Frühjahrs-Meeting statt. Nicht zu vergessen: die Mess’ in Karlsruhe und das Schwarzwald Musikfestival.

Die BNN stellen eine Auswahl an Veranstaltungen vor.

Bruchsal feiert 300 Jahre Schloss

Ein großes Geburtstagsfest steigt in Bruchsal. Vor 300 Jahren, am 27. Mai 1722, ließ Damian Hugo von Schönborn, der Fürstbischof von Speyer, den Grundstein für das Schloss legen. Dies ist nun Anlass, eine Woche lang zu feiern.

Noch bis Sonntag, 29. Mai, gibt es zahlreiche Sonderführungen durch die einstige geistliche Residenz. Und am Donnerstag, 26. Mai, verwandelt sich der Ehrenhof des Schlosses in einen Marktplatz. Vier Tage lang stellen sich dort von 12 bis 19 Uhr Kunsthandwerker aus der Region vor.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist am Samstag, 28. Mai, und Sonntag, 29. Mai. Der Besuch des Schlosses ist an diesen beiden Tagen kostenlos. „Vornehme Damen und Herren des fürstbischöflichen Hofes laden die Gäste aus dem Heute zum Mitmachen, Mitspielen und Mittanzen ein“, heißt es seitens der Organisatoren.

Weitere Informationen zum Programm: www.schloss-bruchsal.de.

Straßentheaterfestival in Rastatt

Ein Besuchermagnet ist von diesem Mittwoch an auch Rastatt. Bis Sonntag, 29. Mai, prägen Straßenkünstler aus verschiedenen Ländern das Bild der Stadt. Sie kommen zum Festival „tête-à-tête“ und treten auf dem Marktplatz, im Schlossgarten und an rund 20 weiteren Orten unter freiem Himmel auf.

Zum Beispiel das Duo Luis Paredes und Giulia Arcangeli aus Italien, das eine Kunstrad-Akrobatik zeigt. Oder die katalanische Theatergruppe Kamchatka, die mit ihren Zuschauern einen Nachtausflug unternimmt. Einige Künstler greifen aktuelle Themen auf. So befasst sich die französische Compagnie Dyptik tänzerisch mit dem Leben in einem Flüchtlingscamp im Westjordanland.

Los geht es diesen Mittwoch und Freitag jeweils um 15 Uhr, am Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr. Die meisten Vorstellungen sind kostenlos, nur für ausgewählte Veranstaltungen benötigen Besucher ein Ticket.

Weitere Infos zum Programm gibt es im Internet unter www.tete-a-tete.de.

Galopprennen in Iffezheim

Um sportliches Können von Mensch und Tier dreht es sich in den nächsten Tagen auf der Rennbahn in Iffezheim. Baden Galopp veranstaltet das Frühjahrs-Meeting. Das Programm setzt sich aus drei Renntagen – am Donnerstag, 26. Mai, Samstag, 28. Mai, und Sonntag, 29. Mai – und einer Auktion am Freitag, 27. Mai, zusammen.

Insgesamt 27 Rennen sind geplant, 400 Pferde wurden dafür gemeldet. Der erste Start ist jeweils um 13.30 Uhr. Für das Publikum gibt es an allen Tagen ein Rahmenprogramm, das auch Kinder ansprechen soll. An zwei Tagen folgt dem letzten Rennen je ein Konzert. An Christi Himmelfahrt spielen die Twincats, am Samstag singt Artur Frank Swing.

Weitere Infos und Tickets gibt es im Internet unter www.badengalopp.de.

Frühjahrsmess’ in Karlsruhe

Karussells, Musik und mehr: Volksfeststimmung herrscht ab diesen Donnerstag auf dem Karlsruher Messplatz. Um 12 Uhr beginnt die Frühjahrsmess‘. Bis Pfingstmontag, 6. Juni, können sich die Karlsruher und ihre Gäste täglich auf dem Gelände in der Oststadt amüsieren – an den Sonn- und Feiertagen immer von 12 bis 23 Uhr, Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 24 Uhr.

Bei den Fahrgeschäften gibt es einige Neuheiten. Wer den Nervenkitzel sucht, kann über eine 600 Meter lange Achterbahn sausen oder kopfüber an einem Propeller rotieren – in 65 Metern Höhe mit bis zu 120 Stundenkilometern.

Weitere Infos sind unter www.karlsruhe.de unter „Märkte und Messen“ zu finden.

Vokalmusik beim Schwarzwald Musikfestival

Über viele Tage erstreckt sich auch das Schwarzwald Musikfestival, das noch bis zum 6. Juni dauert. Die Konzerte finden in verschiedenen Orten statt, diese Woche in St. Blasien und Baiersbronn sowie in der Region in Ettlingen.

An der Alb gastiert am Sonntag, 29. Mai, um 19.30 Uhr ein Ensemble aus Israel. Profeti della Quinta tritt im Asamsaal des Schlosses Ettlingen auf. Die Sänger haben sich der Musik des Barock und der Renaissance verschrieben und sind auch in der hebräischen Vokalmusik zuhause.

Mehr Informationen und Tickets unter www.schwarzwald-musikfestival.de und Telefon (07441) 5204200.