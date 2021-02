Campingplatz der NaturFreunde

Wohnen auf kleinem Raum: Auch in Bruchsal gibt es Tiny Houses

In Bruchsal sind Stellplätze auf dem Campingplatz der NaturFreunde auch über die Wintermonate heiß begehrt. Derzeit sind 13 der insgesamt 28 Parzellen von Dauercampern belegt, zudem steht dort seit rund einem Jahr auch ein Tiny House. Norbert Zoz, Vorstand der NaturFreunde Bruchsal und Campingplatzverwalter in Personalunion, berichtet von mehreren Anfragen nach Stellplätzen täglich. Einen Grund hierfür sieht Zoz in der schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt.