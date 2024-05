In der Fritz-Erler-Straße in der Bruchsaler Südstadt brennt am Dienstagvormittag ein Wohnhaus. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Erstmeldung mitteilte.

Noch keine Erkenntnisse über Verletzte

Ein angrenzendes Mehrfamilienhaus wird derzeit evakuiert. Laut Polizei gibt es noch keine Erkenntnisse über verletzte Personen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. Stand: 11.52 Uhr.