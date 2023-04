Wohnmobilpark Bruchsal – Erholung am Tor zur Badischen Toskana

Besonderes Angebot zum Frühling: Freizeit-Oase in Nachbarschaft des SaSch! erfreut sich internationaler Beliebtheit

Der Bruchsaler Wohnmobilpark steht seit seiner Eröffnung Mitte Dezember 2022 den Wohnmobilisten aus dem In- und Ausland, die auf der Fahrt in den Urlaub Richtung Süden oder Norden sind, für einen erholsamen Aufenthalt zur Verfügung. Für die Wohnmobilisten aus der Region bietet er einen entschleunigenden Kurzurlaub in unmittelbarer Nachbarschaft zum „schönsten Strand der Stadt“, dem SaSch!-Freibad, das bei entsprechender Witterung im Mai wieder in die Saison startet.

Er wird – auch dank der guten „Mundpropaganda“ und Vernetzung der Wohnmobilisten untereinander – sehr gut angenommen. Im Januar dieses Jahres präsentierte sich der Wohnmobilpark erstmals mit eigenem Stand und Flyer vor internationalem Fachpublikum auf der Stuttgarter „Camping Motor Touristik“, kurz: CMT, einer der größten Urlaubsmessen Europas, nur knapp 45 Autominuten von Bruchsal entfernt.

Frühlingsaktion bietet Übernachtung zum Preis von 19,95 Euro pro 24 Stunden

Der Bruchsaler Wohnmobilpark bietet 1.440 Quadratmeter asphaltierte Fläche und 52 Wohnmobilstellplätze. Diese sind auf 2.400 Quadratmetern Schotterrasen angelegt, was den Vorteil hat, dass die Flächen grundwasserfreundlich, weil nicht versiegelt sind. Ein in Holzbauweise errichtetes barrierefreies Sanitärgebäude auf 160 Quadratmetern Grundfläche macht den Unterschied.

Die Stellplatzmiete für ein Wohnmobil, die alles enthält außer dem Strom, der zusätzlich mit 60 Cent/kWh berechnet wird, beträgt regulär 25 Euro pro 24 Stunden Aufenthalt. Wer jetzt allerdings einen spontanen Ausflug über Ostern nach Bruchsal unternimmt, profitiert von einer vierwöchigen Frühlingsaktion, die noch bis zum 30. April läuft, und zahlt nur 19,95 Euro für 24 Stunden.

Saubere Lösung zur Entsorgung von Abfällen, Grau- und Schwarzwasser

Zur Versorgung der Wohnmobile mit Energie stehen 13 Energiesäulen mit jeweils vier Steckdosen bereit. Die Entsorgung von Abfällen und Grau- beziehungsweise Schwarzwasser erfolgt zentral. Die Einfahrt zum Wohnmobilpark ist durch eine Schranke geregelt. Dort zieht der Gast ein Ticket, auf den ein QR-Ticket-Code aufgedruckt ist. Der Ticket-Code wird für die Verknüpfung mit der Buchung benötigt.

Die Schrankenanlage lässt den Wohnmobilisten nur auf den Platz, sofern auch ein Stellplatz frei ist. An der Schranke zieht man ein Ticket, wählt einen freien Stellplatz (runde LED neben der Steckdose leuchtet blau) und scannt den QR-Code auf der Energiesäule mit dem Smartphone ab. Das System führt einen in wenigen Schritten durch den Buchungsprozess. Es gilt zu beachten, dass bei Zahlungen mit einer Kreditkarte diese für Online-Zahlungen aktiviert sein muss. Nach erfolgreicher Buchung leuchtet die LED grün. Mögliche Zahlungsarten sind Kreditkarte oder PayPal.

„Schlemmerkörble“ bringt morgens frische Brötchen auf Bestellung

Um den ohnehin schon erholsamen Aufenthalt noch angenehmer zu machen, gibt es seit Anfang April einen Brötchen-Service, der vom „Schlemmerkörble“ angeboten wird. Der in Bruchsal und der Region beliebte Catering-Lieferservice fährt vormittags, zwischen 8.30 und 9 Uhr, an der Schranke zur Einfahrt in den Wohnmobilpark vor und liefert die vorab bestellten Brezeln, Brötchen, belegten Brötchen, süßen Teilchen, hausgemachten frischen Salate und/oder Joghurts mit Früchten.

Die Bestellungen müssen am Vortag des gewünschten Liefertermins bis spätestens 17 Uhr mittels eines Bestellformulars über die Website des Wohnmobilparks beim „Schlemmerkörble“ eingegangen sein. Das „Schlemmerkörble“ bietet diesen Service von Montag bis Freitag an. Letzte Bestellmöglichkeit ist entsprechend am Donnerstag, 17 Uhr, für Freitag.

Verhungern muss am Wochenende niemand: Im Gewerbegebiet „Stegwiesen“, zu dem man fußläufig über die nahe gelegene Bahnüberführung gelangt, gibt es die Bäckerei Görtz mit Café sowie zwei Discounter, in denen man alles findet, was das Herz begehrt.

Sitzgelegenheiten im Freien vermitteln südländisches Lebensgefühl

Seit seiner Inbetriebnahme wurde der Wohnmobilpark – auch dank des beständigen konstruktiven Feedbacks seitens seiner Gäste – weiter optimiert: Es wurden Sitzgelegenheiten installiert, um das ohnehin entspannte kommunikative Miteinander im Wohnmobilpark auch im Freien zu ermöglichen. Sie vermitteln gleichzeitig ein südländisches Lebensgefühl, kleine Momente der Entschleunigung.

Da erstaunlich viele Wohnmobilistinnen und Wohnmobilisten auch einen Vierbeiner mit an Bord ihres Wohnmobils haben, ist jetzt auf vielfachen Wunsch auch eine Hunde-Gassi-Station mit integriertem Beutelspender an der Zufahrtsschranke aufgestellt worden. Damit ist auch für die hygienische Entsorgung der Hinterlassenschaften des „besten Freundes der Menschen“ gesorgt.

Auf Ende April dürfen sich alle diejenigen freuen, die generationsbedingt nicht vom Smartphone zu begeistern sind: Dann wird nämlich ein Bezahlautomat aufgestellt, der die EC- Kartenzahlung möglich macht. Bis dato kann die Stellplatzgebühr über das Smartphone mit Visa, Mastercard und PayPal beglichen werden. Klingt doch schon sehr nach Urlaub, oder?