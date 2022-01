Prozentual höchster Gewichtsverlust

Bruchsalerin rettet ihr Team bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“

„3,5 Kilogramm. Ich fresse einen Besen. Ich war so glücklich“, sagte Yasemin Ameti aus Bruchsal über ihren Abnehmerfolg in Folge drei bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“. Damit hat sie in der Woche prozentual am meisten abgenommen.