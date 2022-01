Wie lief die erste Folge für die Bruchsalerin Yasemin Ameti bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“? Eine Zusammenfassung.

Der Traum von einem neuen Lebensgefühl und einem gesünderen Leben geht für die 30-jährige Bruchsalerin Yasemin Ameti weiter. Sie ist auch in der nächsten Folge der Sat.1-Fernsehsendung „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ mit dabei. In der ersten Woche nahm sie 10,3 Kilogramm ab. Ihr Coach, der ehemalige Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin, half ihr dabei.

Die Abnehmshow heißt ab dieser Staffel „Leben leicht gemacht“, weil dies die Show laut Campleiterin Christine Theiss am besten beschreibt. Schon bei der ersten Sporteinheit kamen die Kandidaten ins Schwitzen und mussten an ihre Grenzen gehen.

Im Camp auf der Kykladeninsel Naxos ist die Bruchsalerin angekommen.. „Ich finde es gerade richtig geil. Es ist göttlich, in diesen Pool zu springen, ein perfektes Zimmer zu haben und mit den geilen Leute zusammen zu sein“, sagte sie im Fernsehen, nachdem sie mit Kleidern in den Pool gesprungen war.

Kommunikation und Teamwork bei „The Biggest Loser“ gefordert

Die erste Challenge forderte den Kandidaten vor allem Kommunikation und Teamwork ab. Beim Paddeln hatte das blaue Team, in dem Ameti ist, etwas Probleme mit der Richtung und verlor den Wettbewerb. Dennoch gratulierten die Verlierer dem anderen Team.

„Für mich war es eine Vollkatastrophe, die Challenge verloren zu haben, weil ein Team herausragend arbeiten muss, um den Bonus auf der Waage auszugleichen“, sagte Coach Ramin Abtin im Interview.

Beim Kreativ-Workshop sollten sich die Kandidaten dann öffnen und vorstellen. Viele Tränen flossen.

Kurz vor dem Wiegen sagte Ameti zu ihrem Coach: „Sei nicht enttäuscht.“ Dieser meinte darauf, dass man ihn gar nicht enttäuschen könne, wenn man alles gebe. Und das hat die Bruchsalerin, die darauf sagte: „Schlafen kann man zu Hause.“ Sie hatte zunächst Angst, dass sie nicht viel abgenommen hätte, da die anderen Kandidaten gesagt hatten, dass ihnen ihre zu kleinen T-Shirts, die sie dabei haben, wieder passen.

Ich bin so glücklich: zehn Kilo. Yasemin Ameti Teilnehmerin bei der Abnehmshow

„Ich bin so glücklich: zehn Kilo“, zeigte sich die Bruchsalerin, die von den anderen „Yase“ genannt wird, happy und klatschte die anderen ab. „Ich hatte tatsächlich vielleicht mit vier oder fünf Kilo gerechnet.“

Theiss sagte nach dem Wiegen, dass sie alle erst am Anfang dieser Reise stehen und es erst richtig losgeht. Das Motto der kommenden Show lautet Vergangenheitsbewältigung, mit dabei ist der ehemalige Fußballer Jimmy Hartwig.