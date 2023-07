Zapgang setzt bei „Brusl Nights“ den glanzvollen Schlusspunkt 

Die „Brusl Nights“ gingen am Freitag- und Samstagabend in der Bruchsaler Innenstadt über die Bühne. „Ein perfekter Livemusik-Mix mit bekannten regionalen Bands auf einer großen Bühne auf dem Rathausplatz, geöffnete Geschäfte am Freitag bis 22 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr, Kulinarisches, Cocktails und mehr“, so beschreibt der Ausrichter, der BranchenBundBruchsal um den Vorsitzenden Sven Wipper, die Veranstaltung.

„Lange tropische Sommernächte“ wie von den Veranstaltern im Vorfeld erhofft, wurden es bei kühlem und wechselhaftem Wetter zwar nicht. Dennoch wurden die beiden Abende beziehungsweise Nächte zu einem Erfolg. Denn die Organisatoren lagen mit ihrem Angebot angesichts vieler zufriedener Gäste aus Bruchsal und der Region offenkundig goldrichtig.

Gerade nach den heftigen Regengüssen noch am Freitagnachmittag waren auch Oliver Benz und Thomas Brenner vom BranchenBundBruchsal mit dem Zuspruch zufrieden und froh darüber, dass der Himmel die Schleusen abends geschlossen hielt.

Veranstaltungen kommen bei Besuchern gut an

So auch das Ehepaar Petra und Michael Mayer aus Helmsheim. „Toll, hier ist richtig was los, und es ist so schön, endlich mal wieder alte Bekannte zu treffen“, bekundeten die beiden und nippten genüsslich an ihrem Aperol.

Wenn Bruchsal so was losmacht, gehen wir doch gerne hin und feiern mit. Petra und Jens Haubner

Besucher aus Bruchsal

Auch Petra und Jens Haubner aus Bruchsal hatten es sich an einem Stehtisch gemütlich gemacht und genossen den stimmungsvollen Auftakt am Freitagabend mit „Manu Live Musik“ und „Fate Cover Musik“ auf dem Rathausplatz. Vor mehr als 20 Jahren sind sie aus Chemnitz nach Bruchsal gezogen und im Badischen längst heimisch geworden. „Wenn Bruchsal so was losmacht, gehen wir doch gerne hin und feiern mit“, betonten sie.

Lob aus berufenem Mund bekamen die Bands von dem bekannten Sänger Dejan Perica aus Hambrücken. „Die Musik ist klasse, die Stimmung sehr nett und entspannt. Ich genieße einen schönen Abend, ausnahmsweise mal vor der Bühne“, meinte er mit einem Lächeln.

Läden und Caterer loben gute Organisation

Rund 20 teilnehmende Läden, vom inhabergeführten Fachgeschäft bis hin zum großen Modehaus, waren bei den „Brusl Nights“ dabei und hielten ihre Türen am Freitag bis 22 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr geöffnet.

Um den Rathausplatz standen mehrere Caterer bereit, um die Besucher zu versorgen. Auch von diesen waren durchweg positive Stimmen zu hören.

So lobte etwa Christian Koch von der „Grillfabrik“ und „Pommes factory“ die „top Organisation“ und sprach von einem insgesamt für ihn auf den ersten Blick hin „guten bis zufriedenstellenden Ergebnis.“

Schwächerer Freitag: Ist Überschneidung mit anderer Veranstaltung schuld?

Gegenüber vom Rathaus war das Bruchsaler „Enchilada“ mit einem originellen Cocktailwagen vertreten. „Der Freitag hätte etwas mehr besucht sein können, dafür ist der Samstag sehr gut“, lautete die Bilanz der Barmixer hinter dem Tresen. Speziell Samstagnacht kamen die Mitarbeiter ob der großen Nachfrage zeitweise kaum hinterher.

Ähnlich äußerte sich auch eine Vertreterin des Weinguts Bosch. Gerade bei den kühlen Temperaturen waren die erlesenen Tropfen gut nachgefragt.

Ob der schwächere Zuspruch am Freitag mit dem fast zeitgleichen Fest beim neuen Quartiersplatz zu tun hatte? Zumindest etwas unglücklich kann man die Überschneidung finden, wovon sich Sven Wipper schon zuvor überrascht zeigte. Denn die „Brusl Nights“ fänden als etablierte Veranstaltung immer zum gleichen Termin statt.

Abschlussbewertung fällt positiv aus

Derlei kleinere Nebengeräusche dürften sich jedoch spätestens am Samstagabend weitgehend in Wohlgefallen aufgelöst haben. Da rockten „Finest Touch“, „Lässsig“ und als Headliner die „Zapgang“ die große Bühne.

Je später der Abend, desto voller wurde es. Rock- und Pop-Hits zum Mitsingen und Abtanzen waren geboten, wobei die „Zapgang“ einen glanzvollen Schlusspunkt samt zweier Zugaben bis Mitternacht setzte. Zuallerletzt erklang die Queen-Hymne „We are the Champions.“

Das durfte sich der Branchenbund am Ende durchaus auch auf die eigenen Fahnen schreiben. Hatte man doch gemeinsam mit allen Beteiligten und den Sponsoren eine hervorragend organisierte und gut angenommene Veranstaltung abgeliefert, die gute Stimmung und Lebensfreude pur in die City brachte, und auf deren Neuauflage man sich schon freuen darf.