Was ist die Zensus-Vorbefragung?

Mit dem Zensus 2022 wird ermittelt, wie viele Menschen in Bruchsal beziehungsweise in Deutschland und Europa leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässlich planen zu können, wird alle zehn Jahre eine Bestandsaufnahme der Bevölkerung und der Gebäude- und Wohnungszahlen gemacht. Für die Bevölkerungszahlen werden in erster Linie Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. Anders sieht es bei der Gebäude- und Wohnungszählung aus.