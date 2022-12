„zeo“-Carsharing verdoppelt rund um Bruchsal seine Flotte

Seit anderthalb Jahren werden Nutzungsdaten ausgewertet. Damit soll mit zusätzlichen Stationen das Netz verdichtet werden. Bei Kommunen und Firmen wurde für weitere Standorte geworben. In Oberhausen-Rheinhausen, Philippsburg und Waghäusel sollen nun neue Ladestationen kommen. Dort gab es bisher keine der Doppel-Ladesäulen, die neben einem „zeo“-Auto auch für private E-Autos zur Verfügung stehen.

In Waghäusel beispielsweise soll in jedem Stadtteil eine Ladesäule stehen: In Waghäusel beim Rathaus, in Kirrlach beim Café am Kreuz und in Wiesental beim Stadtpark. „Der Bedarf ist da“, erzählt der ehemalige OB-Kandidat Andreas Bohnstedt, der sich in der Kommune für Carsharing stark gemacht hat. Er bietet selbst zwei private Carsharing-Autos an, allerdings nach einem anderen Konzept. Ein drittes Auto ist in Planung. Besonders ältere Menschen, die ihr Auto abschaffen wollen, interessieren sich für Carsharing, weil sie immer wieder ein Auto für Besorgungen oder Arztbesuche brauchen, so sein Eindruck.