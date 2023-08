Zeugen nach Raub in Bruchsaler Innenstadt gesucht

Nach einem mutmaßlichen Raub am frühen Samstagmorgen in der Bruchsaler Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein 35-jähriger Mann am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr offenbar ausgeraubt. Ein Anwohner fand den Verletzten vor einer Bar in der Victoriastraße in Bruchsal auf, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Die vermeintliche Tat wurde der Polizei erst mit einem gewissen Zeitverzug bekannt. Eine Beschreibung der oder des mutmaßlichen Täters liegt derzeit nicht vor.

Hinweise gesucht

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721-666 5555 in Verbindung zu setzen