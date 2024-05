„Kontrollierte Außenlandung“

Ziel war Bruchsal: Flugzeug landet stattdessen auf einem Acker bei Stutensee

So war das nicht geplant: Am Samstag gegen 16.45 Uhr ging ein Segelflugzeug statt auf dem Flugplatz in Bruchsal bei Staffort runter. Mitten auf einem Feld.