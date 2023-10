Zwei Autos stoßen auf B35 bei Bruchsal frontal zusammen

Vier Personen haben sich bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Bruchsal am Donnerstagabend leicht verletzt. Die Polizei teilte mit, dass ein Auto mit drei Insassen gegen 20.20 Uhr auf der B35 aus Forst in Richtung Bruchsal fuhr, als ein entgegenkommendes Auto nach links in die Kammerfortstraße abbiegen wollte und mit dem ersten Pkw zusammenstieß.

Ein Auto schleuderte in den Grünstreifen

Das abbiegende Auto schleuderte daraufhin in den Grünstreifen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 40.000 Euro.

Da sich die Aussagen der Beteiligten zu den Details des Unfallhergangs widersprechen, bittet die Polizei Zeugen, sich unter (0 72 51) 72 60 zu melden.