Zweiter Wahlgang in Bad Schönborn wird zum Zweikampf

Nach dem Rückzug von Christian Kerti und der kurzfristigen Absage von Holger Seufert wird der zweite Wahlgang um den Bürgermeisterposten in Bad Schönborn zum Zweikampf zwischen Amtsinhaber Klaus Detlev Huge und Herausforderin Sybille Klett. Beim ersten Wahlgang lag Huge knapp 270 Stimmen vor Klett. Am 17. Februar dürfte es also spannend werden.

Nach dem offiziellen Rückzug von Christian Kerti am Dienstag für die Bürgermeisterwahl, hat nun auch Holger Seufert kurzfristig seine Kandidatur zurück gezogen – er hatte bei der ersten Wahl nur ein Prozent der Stimmen geholt: Nun kommt es beim zweiten Wahlgang am Sonntag, 17. Februar, zum Zweikampf zwischen Amtsinhaber Klaus Detlev Huge und Sybille Klett. Am Mittwochabend hat der Wahlausschuss getagt und keine neuen Kandidaten festgestellt.

In einer Pressemitteilung hatte Bürgermeister Klaus Detlev Huge am Mittwoch den Rückzug Kertis bedauert und seine Hochachtung für dessen „engagierten, sachbezogenen und fairen Wahlkampf“ ausgesprochen. Gleichzeitig ermutigte er ihn, bei den Gemeinderatswahlen am 26. Mai anzutreten. Auch Mitbewerberin Sybille Klett sprach Kerti Respekt und Anerkennung für das Wahlergebnis aus. „Es wäre für die Menschen in Bad Schönborn sehr wichtig, wenn Herr Kerti sich auch in Zukunft mit seinen vielen guten Ideen und Vorschlägen für Jung und Alt einsetzen würde“, heißt es in einer Erklärung Kletts.

Im ersten Wahlgang hatte Huge 44,69 Prozent der gültigen Stimmen geholt. Sybille Klett kam auf 39,96 Prozent.