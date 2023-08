Für Menschen im Landkreis Karlsruhe, die ihren Biomüll selbst zu Sammelstellen bringen (Bring-System) gibt es Neuerungen. Nicht nur die vom Landkreis bereitgestellten Beutel dürfen ab sofort abgegeben werden, sondern auch Biomüllbeutel aus dem Handel. Wir sprachen mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises darüber und wie die Biomüllentsorgung funktioniert.

Seit Kurzem darf Biomüll auch in Beuteln aus dem Handel entsorgt werden. Vorher musste man sich die Beutel an den Sammelstellen holen. Warum die Änderung?

Gesetzliche Anforderungen wurden angepasst

Anfangs durften Bioabfälle des Bring-Systems nur in den vom Abfallwirtschaftsbetrieb ausgegebenen biologisch abbaubaren Kunststoff-Sammelbeuteln oder solchen aus Papier abgegeben werden. Inzwischen wurden die gesetzlichen Anforderungen an Biobeutel angepasst. Dadurch verbessert sich flächendeckend die Abbaubarkeit der im Handel angebotenen Beutel in den Anlagen und eine Ausgabe von geeigneten Beuteln durch den Abfallwirtschaftsbetrieb ist nicht mehr zwingend notwendig.

Welche Müllbeutel sind erlaubt? Auch solche aus kompostierbarem Plastik?

Ab sofort können nicht nur die im Handel angebotenen Biobeutel aus Papier genutzt werden, sondern auch biologisch abbaubare Kunststoffbeutel, wenn sie eine der folgenden Bedingungen erfüllen: entweder die Zertifizierung DIN EN 13432 beziehungsweise ganzflächige Bedruckung mit dem Keimlingsymbol, oder DIN-Plus Bioabfall-Beutel.

Wie wird das Bring-System angenommen? Kann man sagen, wie viel Biomüll die Bürgerinnen und Bürger selbst zu den Sammelstellen bringen?

Grundsätzlich können wir sagen, dass die Beteiligung der Bevölkerung im Landkreis Karlsruhe an der zusätzlich getrennten Bioabfallerfassung mit 89 Prozent erfreulich hoch ist und das große Interesse an einer getrennten Sammlung der Bioabfälle zeigt. Während etwa 17 Prozent der Bevölkerung die Biotonne nutzt, hat sich mit rund 46 Prozent die deutliche Mehrheit der Haushalte für das Bring-System entschieden. Die Kompostierung im eigenen Garten liegt mit 26 Prozent dazwischen. Die restlichen elf Prozent sind noch nicht an die getrennte Erfassung von Bioabfällen angeschlossen. Damit stellt das Bring-System die beliebteste Variante der Bioabfallsammlung dar. Wie viele Bioabfälle jeweils über die Biotonne beziehungsweise das Bring-System entsorgt werden, kann nicht aufgeschlüsselt werden, da die Abfuhr der Haushalte sowie der Sammelstellen gemeinsam erfolgt.

Findet sich viel Fremdmüll in den selbst angelieferten Beuteln oder halten sich die Menschen an die Vorgaben?

Die bislang gesammelten Mengen an Küchenabfällen in Höhe von rund 33 Kilogramm pro Einwohner sind relativ hoch und weisen eine gute Qualität auf. Das zeigt auch der geringe Anteil an im Bioabfall enthaltenen Fremdstoffen. Dieser liegt im Rahmen gesetzlicher Vorgaben. Die häufigsten Fehlwürfe sind laut den Betreibern der Verwertungsanlagen Folien und Glas, demnach also Bioabfälle, die in ihrer Verpackung entsorgt werden. Im Bring-System ist der Anteil der Fehlwürfe etwas geringer als im Holsystem.

Was geschieht mit dem gesammelten Biomüll? Wie wird dieser verwertet?

Organische Abfälle sind eine saubere Alternative zu fossilen Energieträgern, da aus ihnen Strom oder Biogas gewonnen wird. Die Bioabfälle aus dem Landkreis Karlsruhe werden in den Bioabfallvergärungsanlagen der AVR BioTerra in Sinsheim, der BEM Umweltservice GmbH in Westheim und der Bauer Kompost GmbH in Bad Rappenau verarbeitet. Im Sinne der Kaskadennutzung werden die Abfälle zunächst energetisch und anschließend stofflich aufbereitet. Dabei entsteht aus dem Bioabfall Biogas, das zu Storm weiterverarbeitet oder in das Erdgasnetz eingespeist wird. Die dabei anfallenden Reste werden weiter zu flüssigem Gärrest und Kompost verarbeitet. Mit diesen regional produzierten Düngern können die landwirtschaftlichen Böden mit wertvollen Nährstoffen versorgt werden.

Hat sich das kombinierte Hol-Bring-Systen bewährt? Wie ist es um die Kostendeckung bestellt?