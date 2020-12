Die Corona-Basisregeln für den Alltag kennt mittlerweile wohl jedes (Schul-)Kind: Abstand halten, Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges und gründliches Händewaschen beachten und Alltagsmaske tragen. Für den Winter wurde die sogenannte AHA-Formel um einen weiteren, wichtigen Punkt ergänzt: das Lüften.

Das gilt vor allem in Räumen, in denen sich viele Personen aufhalten – nicht zuletzt also auch in Klassenzimmern. Die Schülerinnen und Schüler haben es inzwischen gut verinnerlicht, für ausreichend Luftaustausch zu sorgen, hört man von vielen Lehrern. Mancherorts gibt es in den Klassen sogar schon Stoßlüft-Beauftragte, wenn man sie so nennen will.