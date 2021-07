Die Nachfrage nach Corona-Impfungen sinkt. Damit kein Impfstoff liegen bleibt, schafft der Landkreis Karlsruhe jetzt Anreize: Wer will, kann spontan kommen und seinen Impfstoff selbst auswählen.

Das Ende der Warteschlange schaut aus dem Vordach des ehemaligen Real-Marktes heraus. Dabei ist es erst kurz vor 9 Uhr am Mittwochmorgen.

Im Impfzentrum in Bruchsal-Heidelsheim beginnt in wenigen Minuten der Betrieb. Einige der Wartenden haben ihre ausgedruckte Terminbestätigung in der Hand.

Andere sind ohne Voranmeldung hier. Seit Dienstag ist das in den Impfzentren des Landkreises Karlsruhe, sowohl in Bruchsal als auch in Sulzfeld, möglich.