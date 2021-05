Dart-Fan aus Neudorf: Online wird gegen Teilnehmer aus der ganzen Welt gespielt

Darts ist schon längst mehr als nur ein Kneipensport. Es ist ein regelrechter Boom ausgebrochen, befeuert von Weltmeisterschaften und ihren zum Teil schillernden Teilnehmern. Selbst die Corona-Pandemie konnte die Beliebtheit der Sportart nicht bremsen.

In dieser Zeit wurden mehrere Online-Ligen auf die Beine gestellt. „Ich habe in einer Online-Liga gegen José de Sousa, die Nummer 15 der Welt, spielen können. Das wäre sonst niemals möglich gewesen“, sagt Volker Uher, der bei der FVgg Neudorf Dart spielt.

Natürlich geht es beim Spiel um Präzision. Aber auch die Gemeinschaft der Menschen spielt eine wichtige Rolle. „Der Sport verbindet und man lernt immer neue Leute kennen“, sagt der Inhaber des Dartshop „Good Darts 4 You“ in Oberhausen-Rheinhausen, Pirmin Sonnendecker. Corona habe das noch vorangetrieben.

Vom Hobby zum Nebenberuf

Anfang 2020 hat Sonnendecker seinen Dartshop eröffnet. Den Shop betreibt er mit Kai Sonnendecker im Nebenberuf. „Wir können unser Hobby mit dem Beruflichen verbinden, können aber noch nicht davon leben“, sagt Pirmin Sonnendecker. Dennoch laufe der Shop trotz Pandemie besser als gedacht. Während Corona hätten viele, die sich in der Vergangenheit mit Darts beschäftigt haben, wieder zurück zum Sport gefunden und per Click&Collect in Oberhausen-Rheinhausen eingekauft.

Die Sportart entferne sich auch von ihrem schlechten Image, sagt Dartspieler Volker Uher. „Man entwickelt sich vom Kneipensport und den dicken Bäuchen hin zum Leistungssport.“ Besonders freut er sich über die internationalen Spiele, die nun über die Online-Plattform möglich sind. „Ich habe schon gegen Spieler aus Kanada oder Australien gespielt“, erzählt Uher.

Die Faszination Darts komme daher, dass dieser Sport generationenübergreifend ausgeübt werden könne. meint Uher. „Ich kann mit meinem Sohn Darts spielen und das auch im Wettkampfmodus. In welcher anderen Sportart geht das sonst noch?“ Man benötige nicht viel um diesen Sport auszuüben. Etwas Platz und „dazu kommt eine Dartscheibe und drei Pfeile, dann kann man loslegen“, sagt Pirmin Sonnendecker.

Beim Darts komme es sehr auf Kleinigkeiten an. „Meine Atmung, meine Armhaltung, die Taktik, wie ich meine Punktzahl auf Null bringe, oder über welches Doppelfeld ich das Spiel beende“, zählt Uher auf. Er findet im Spiel einen Ausgleich vom Alltag. Der passionierte Dartspieler berichtet: „Der Fokus muss für die Spielzeit komplett auf dem Sport liegen und nicht woanders. Daher kann man sehr gut abschalten.“

Und noch mehr zeichne das Dartspiel aus. „Egal wie viele Fehler der Gegner in einem Spiel macht, man muss das Spiel immer selbst beenden und sich auf die eigene Leistung fokussieren.“