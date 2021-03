Die Fragen an Olav Gutting reißen nicht ab. Nach Medienberichten, die den Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen in Verbindung mit der Aserbaidschan-Affäre bringen, hat sich der Heidelberger SPD-Abgeordnete Lothar Binding in einem kritischen Schreiben an seinen CDU-Kollegen gewandt.

Binding will von Gutting wissen, warum dieser sich etwa im Sender „TV Berlin“ immer wieder positiv über den vom „Despoten Ilham Aliyev“ regierten Ölstaat geäußert habe – und ob dafür eventuell Geld geflossen sei. In einer am Freitag verbreiteten Pressemitteilung heißt es: Die „regimefreundlichen Aussagen von Gutting“ seien das eine, aber seine außergewöhnlich hohen Nebeneinkünfte fielen zusätzlich auf.

Auskunft verlangt Binding auch zur Lobby-Firma TEAS (The European Azerbaijan Society): „Die einzige Aufgabe der Agentur TEAS im politischen Berlin war, das Land Aserbaidschan als Opfer darzustellen“, so Binding. Dadurch habe Aserbaidschan von leidigen Berichten über Menschenrechtsverletzungen ablenken wollen.