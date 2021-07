Oma brachte ihn zum Kochen

Nicht nur die deutsche Handballelite speist bei Alexander Erck in Bad Schönborn

Wer in einem Hotel mit Gaststätte aufwächst, muss zwangsläufig in der Gastronomie landen. Auch die Karriere von Küchenchef Alexander Erck vom gleichnamigen Restaurant in Bad Schönborn begann so.