Cullik-Brüder sorgen für gute Laune beim FV Gondelsheim

Brüderpaare sind im Fußball längst keine Seltenheit mehr. Einst waren es Dieter und Uli Hoeneß, die gemeinsam die Fußballschuhe schnürten. Später folgten Lars und Sven Bender. Aus der Bundesliga sind heute Keven und Nico Schlotterbeck bekannt.

Auch beim B-Ligisten FV Gondelsheim stellen Brüderpaare keine Seltenheit dar. Während Rouven Ebelle die Geschicke des FVG von der Seitenlinie aus lenkt, steht sein Bruder Marius auf dem Platz. Am vergangenen Wochenende machten aber vor allem Pascal und Marcel Cullik auf sich aufmerksam.

Mit 10:0 fertigte die Mannschaft von Ebelle den 1. FC Bruchsal II ab. Pascal mit vier und Marcel mit drei Toren waren dabei maßgeblich am Kantersieg beteiligt. Ebelle freute sich vor allem für Marcel Cullik über dessen drei Treffer. „Er kommt nach einem Kreuzbandriss allmählich wieder zurück“, sagt der 32-Jährige. Eineinhalb Jahre konnte er nicht mehr richtig spielen.

Zuletzt wurde er Schritt für Schritt wieder an den Spielbetrieb herangeführt. „Es ist natürlich eine tolle Sache, wenn er dann direkt drei Tore macht“, sagt Ebelle. Für ihn waren es die ersten Treffer in dieser Spielzeit. Sein Bruder Pascal konnte seine Trefferausbeute auf zehn Tore ausbauen.

„Beide spielen eine enorm wichtige Rolle in unserem Team“, lobt Ebelle. Beide würden Erfahrung mitbringen und könnten den jungen Spielern laut dem FVG-Coach etwas weitergeben.

Gondelsheim-Trainer kennt die Brüder Cullik schon lange

Ebelle und die Culliks kennen sich bereits seit rund 20 Jahren. Zusammen haben sie in der Jugend beim FC Heidelsheim gespielt. Viele Stunden wurden auf dem Bolzplatz verbracht. Anschließend spielten sie zusammen beim FVG, ehe Pascal Cullik und Ebelle nach Wössingen wechselten.

Beim TSV Dürrenbüchig agierte das Trio wieder gemeinsam auf dem Feld. Zur Saison 2020/21 folgte die Rückkehr nach Gondelsheim. Zur Rückrunde der vergangenen Saison hat sich der 32-Jährige auf die Trainertätigkeit fokussiert und führte den FVG auf den fünften Rang.

„Wir wollen, oben mitspielen“, stellt Ebelle klar. 13 Punkte aus fünf Partien und Rang zwei sprechen für ihn. Tabellenführer VfB Bretten II sieht er als ganz klaren Favoriten in der Klasse. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet der FVG Fatihspor Oberderdingen. „Wir gehen von einem harten und körperbetonten Spiel aus“, sagt Ebelle. Die drei Punkte sollen aber in Gondelsheim bleiben.