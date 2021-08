Stadtwerke Bruchsal: Aktiver Treiber der Energiewende in der Region

„Wir sehen die Folgen des Klimawandels und wollen dem entgegenwirken – beginnend mit kleinen Schritten vor Ort und mit großer Wirkung auf Vorhaben, die den Ausbau der Erneuerbaren Energien auf regionaler Ebene zum Ziel haben!“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Armin Baumgärtner. Dass es ihm damit ernst ist, wird nicht nur anhand der Überzeugung deutlich, mit der er von den Nachhaltigkeits-Projekten spricht, die in seinem Haus vorangebracht werden.

Es zeigt sich auch an der strategischen Ausrichtung des Bruchsaler Energielieferanten: Im Gewann Seelach, westlich der Bundesautobahn 5, ist Ende 2018 die größte und bisher einzige Photovoltaik-Freiflächenanlage auf der Gemarkung Bruchsal errichtet worden, Mitte Juni 2021 wurde die Erweiterung der Anlage Seelach II gefeiert.

Auch privat lassen sich PV-Anlagen pachten

„Rund 500 Bruchsaler Haushalte könnten rein theoretisch komplett mit dem zusätzlichen Strom versorgt werden, der aus der Photovoltaik-Freiflächenanlage Seelach II generiert wird.“ ergänzt Martin Stock, verantwortlicher Projektingenieur bei den Stadtwerken.

Um die Teilhabe an einer günstigen und umweltschonenden Energieversorgung zudem zu erleichtern, können PV-Anlagen auch von privaten Hauseigentümern für die Installation auf ihrem Hausdach gepachtet werden – ein Modell, das bei Unternehmen üblich, bei Privatpersonen jedoch bisher noch nicht allzu bekannt ist.

„Damit setzen Sie als Verbraucher auf eine effiziente und nachhaltige Stromversorgung und sparen gleichzeitig Kosten, indem Sie den selbst erzeugten Strom vom eigenen Dach nutzen.“, so Stock.

Pionierarbeit im Bereich Fernwärme

„Jeder Einzelne kann etwas bewirken, wenn er sich bewusst dafür entscheidet: beziehe ich Grünstrom, lebe ich automatisch ökologisch bewusster.“, fügt Baumgärtner hinzu. Etwas anderes als 100-prozentigen Ökostrom bieten die Stadtwerke ihren Privatkunden auch nicht mehr an. Diese Konsequenz setzt sich in allen Bereichen der Stromversorgung fort.

Gemäß Zertifikat CO2-klimaneutrales Erdgas findet sich auch im Portfolio der Bruchsaler. Im Bereich der Fernwärmeversorgung leisten die Stadtwerke vor Ort absolute Pionierarbeit und setzen mit dem Modellprojekt „zeozweifrei FERN.WÄRME in der Bruchsaler Südstadt“ neue Maßstäbe in diesem Segment: das dort aufgebaute neue Fernwärmenetz bespeist sich aus 90 Prozent Erneuerbaren Energien.

„Ein Projekt dieser Dimension macht einfach Spaß!“ Martin Stock ist auch hier der Mann bei den Stadtwerken, der die Fäden zusammenhält. „Dieses Fernwärmenetz hat einen enormen Nutzen für alle Beteiligten: der Einsatz der Erneuerbaren Energien ist ressourcen- und damit umweltschonend und für die Verbraucher bedeutet das stabile Wärmepreise ganz ohne eigene Heizungsanlage verbunden mit einer langfristig hohen Versorgungssicherheit.“

Nachhaltige Energieversorgung und ein positiver CO2-Fußabdruck

Das vom Bundesumweltministerium mit 2,8 Millionen Euro geförderte und „besonders umweltfreundliche“ Vorhaben ist ein wichtiger Baustein der lokalen Klimaschutzaktivitäten und es schafft zudem Arbeitsplätze durch die Zusammenarbeit mit der regionalen Forstwirtschaft und Handwerksbetrieben. Alle Informationen zu diesem richtungsweisenden Projekt finden sich auch unter www.fernwaerme-suedstadt.stadtwerke-bruchsal.de.

Armin Baumgärtner ist zufrieden und blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Mein Team und ich arbeiten täglich daran, dass wir unser Unternehmensmotto „ENERGIE. LEBENSQUALITÄT. MOBILITÄT“ in Bruchsal leben und aktiv in die Region tragen.“ Seine Vision ist klar: „Nachhaltige Energieversorgung und ein positiver CO2-Fussabdruck sind machbar, für jeden von uns kann die Energie-Bilanz stimmen!“