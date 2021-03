Bereit für den Frühling im Freien? Bei Sow Shin Outlet in Sinsheim wartet eine umfangreiche Auswahl an Profimöbeln sowie Top-Beratung inklusive Liefer- und Montageservice.

Eine schöne Zeit im Garten, ein gutes Glas Wein mit dem Liebsten im Freien: Längere Tage, Sonnenschein und Frühlingsblumen locken Jung und Alt in diesen Tagen nach draußen. Für den perfekten Urlaub auf Terrasse oder „Balkonien“ fehlen jetzt nur noch die passenden Gartenmöbel.

Hier hilft das Sow Shin Gartenmöbel Outlet in Sinsheim. Denn wer auf der Suche nach exklusiver Ausstattung vom Sessel über Liegen und Tische bis hin zu Sonnenschirmen und Outdoor-Teppichen ist, wird dort ganz sicher fündig. Auf einer Ausstellungsfläche von etwa 800 Quadratmetern präsentieren Claudia und Rüdiger Imhof mit ihrem erfahrenen und motivierten Team eine beeindruckende Auswahl an hochwertigen Garten- und Freizeitmöbeln namhafter Hersteller in verschiedenen Stilrichtungen und Materialkombinationen.

Externer Inhalt von Youtube

Profimöbel von höchster Qualität

Das Sow Shin Gartenmöbel Outlet steht für Profimöbel von höchster Qualität und exklusivem Design. Das Angebot wird auch höchsten Ansprüchen gerecht – und das zu fairen Preisen. Mit eben diesem Konzept hat sich das Sow Shin Outlet inzwischen einen festen Namen gemacht, sodass neben Privatpersonen auch zahlreiche Hotels, Restaurants, Thermen und Kreuzfahrtschiffe zu ihrem festen Kundenstamm zählen.

Ein Besuch im Sow Shin Gartenmöbel Outlet ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Selbstredend gehören eine kompetente Beratung sowie ein umfassender Kundenservice zur Unternehmensphilosophie. Bei allen Fragen rund um Pflege, Wetterbeständigkeit, Winterlagerung oder zu Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten steht den Kunden deshalb ein kompetentes Team mit Rat und Tat zur Seite. „Wir helfen Ihnen bei der Wahl des passenden Materials, Designs und der Ausstattung Ihrer neuen Gartenmöbel. Alles soll so sein, dass Sie lange Freude und Entspannung im Freien genießen können“, sagen Claudia und Rüdiger Imhof.

Wer möchte, kann seine neuen Gartenmöbel sofort mit nach Hause nehmen. Selbstverständlich wird auch ein Liefer- und Montageservice angeboten. Bundesweit wird mit Spedition oder Paketdienst geliefert.

Adresse und Öffnungszeiten

Das Sow Shin Gartenmöbel Outlet befindet sich in Sinsheim, In der Au 6. Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 9.30 bis 16 Uhr. Im März, April und Mai (außer an Pfingsten und Ostern) ist jeden Sonntag Schausonntag von 13 bis 17 Uhr. Kontakt und weitere Informationen finden sich unter der Telefonnummer 0 70 45 / 6 85 99 83 oder auch per E-Mail an sowshin@sowshin-europe.com.