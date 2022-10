Ausflugstipp für Wissbegierige

Lernen ohne Langeweile in der experimenta Heilbronn: Das Super-Ich im digitalen Rucksack

Gesichter sind nie 100-prozentig symmetrisch? Das kann man einfach so akzeptieren – oder selbst ausprobieren: in der experimenta in Heilbronn. 275 Mitmachstationen ermöglichen Besuchern eine persönliche Forschungsreise durch die Welt der Wissenschaft.