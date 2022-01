Das Faust-Museum Knittlingen ist nach dreijähriger Neugestaltung wieder eröffnet

Von Knittlingen nach Staufen: Um 1480 ist er in Knittlingen geboren, der historische Johann Georg Faust. Sein vermeintliches Geburtshaus nahe der Kirche wird gerade renoviert. Schon zu Lebzeiten war Doktor Faustus als Magier, Astrologe und Alchemist bekannt-berüchtigt. In vielen deutschen Städten gibt es Lebensspuren. Er starb um 1540 in Staufen in Breisgau, bei einem chemischen Experiment im Gasthaus Löwen, wo er möglicherweise Gold machen wollte. Seitdem hat sich Faust zu einer legendären und fasznierenden Figur für alle HIstoriker und Künstler entwickelt. Besonders bekannt wurde Goethes Bearbeitung des Stoffes, sie wirkt nicht nur auf dem Theater weiter.

Das Faust-Museum: Schon vor rund 70 Jahren wurde in Knittlingen eine Faust-Gedenkstätte geschaffen. Das heutige umfangreiche Faust-Museum besteht seit 1980 im alten Rathaus. Zur Neugestaltung war das Haus jetzt fast drei Jahre geschlossen und präsentiert jetzt wieder historischen wie literarischen Faust in vielen Facetten. Sechs Mitarbeiter in Teilzeit umfassen das Team, rund 8.000 Besucher gab es vor Coroa jährlich. Geöffnet ist das Museum an der Marktstraße in alten Stadtkern von Dienstag bis Freitag 9.30 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr. Es gilt die 2G-Plus-Regel für den Besuch. Eintrittspreis für Erwachsene: fünf Euro.