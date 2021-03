Von wegen Männersache

Frauen bei der Feuerwehr: Rund um Bretten haben immer mehr Kameradinnen Lust aufs Löschen

In Diedelsheim ist fast ein Drittel der Mannschaft weiblich und auch in anderen Wehren in und um Bretten sind Frauen auf dem Vormarsch. Welche Erfahrungen haben sie in der einstigen Männerdomäne gemacht?