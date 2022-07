Das ist die erste Runde im badischen Fußball-Verbandspokal

Die Sommerpause ist kurz, Ende Juli beginnt bereits die neue Saison im Amateurfußball mit der ersten Runde im Verbandspokal. Diese Paarungen wurden am Montagnachmittag ausgelost.

„Nach der Saison ist vor der Saison.“ Mit dem abgewandelten Zitat der Mannheimer Fußballtrainer-Legende Sepp Herberger eröffnete Rüdiger Heiß, Vizepräsident Spielbetrieb des Badischen Fußballverband (bfv), die Auslosung für die erste Pokalrunde der Saison 2022/23.

Heiß spielte damit auch auf die in diesem Jahr sehr kurze Sommerpause an, die den vergleichsweise frühen Auslosungstermin, quasi als offiziellen Start in die neue Saison, nötig machte.

Apropos Mannheim: Der Titelverteidiger SV Waldhof wird als Drittligist ebenso wie Regionalligist FC Astoria Walldorf erst in der dritten Runde in den Wettbewerb einsteigen. Auch Vorjahres-Finalist FC Türkspor Mannheim hat zunächst ein Freilos.

Die erste Pokal-Runde wird am 24. Juli ausgetragen

Die ersten beiden Runden werden in den Regionen Mittelbaden, Rhein-Neckar und Odenwald noch separat ausgetragen. Danach treffen Mannschaften aus dem gesamten Verbandsgebiet aufeinander. Start ist bereits am Sonntag, 24. Juli. Bis zum 7. August gehen dann bereits die zweite und dritte Runde über die Bühne, ehe der Ligabetrieb beginnt.

Achtel-, Viertel- und Halbfinale gehen über die ganze Saison verteilt über die Bühne. Das Endspiel wird wieder im Rahmen des Finaltags der Amateure am 3. Juni 2023 ausgetragen.

Das sind die Erstrunden-Duelle der Region Mittelbaden:

FC Neureut – FVgg Weingarten

FC West Karlsruhe – FC Kirrlach

TSV Stettfeld – Kickers Büchig

TSV Reichenbach – 1. CfR Pforzheim

1. FC Ersingen – FC Nöttingen

SV Menzingen – SV Spielberg

TuS Ellmendingen – VfB Knielingen

SV Büchenbronn – FC Flehingen

FV Ubstadt – 1. FC Dietlingen

SG Stupferich – Spvgg Durlach-Aue

SV Langensteinbach – ATSV Mutschelbach

SV Huchenfeld – Fortuna Kirchfeld

FC Östringen – FC Friedrichstal

GU-Türk. SV Pforzheim – 1. FC Ispringen

FV Hambrücken – 1. FC Bruchsal

TSV Schömberg – TSV Schöllbronn

FC Berghausen – 1. FC Birkenfeld

Spvgg Conweiler-Schwann – ASV Durlach

TSV Grunbach – VfB Bretten

FV 1912 Wiesental – FV Ettlingenweier

TuS Bilfingen – FV Malsch

SSV Ettlingen – FC Heidelsheim

Zwei Vertreter aus Gemeinden des Landkreises Karlsruhe gehen außerdem in der Region Rhein-Neckar an den Start. Hier kommt es zu folgenden Begegnungen:

ASV Eppelheim – TSV Kürnbach

SC Blumenau – FVS Sulzfeld