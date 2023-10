Die Diagnose lautet Blutkrebs. Doch bisher hat man in der Spenderdatei noch keinen passenden Partner für den 53-jährigen Booris aus Hockenheim gefunden.

Ein 53-jähriger Hockenheimer ist auf eine Stammzellenspende angewiesen. Booris hat Blutkrebs. Die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) und seine Freunde und Angehörigen rufen daher zur Online-Registrierung auf.

Eine weltweite Suche nach dem „genetischen Zwilling“ des Erkrankten sei bislang erfolglos geblieben, teilt die DKMS mit. „Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, könne sich über www.dkms.de/booris ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden“, heißt es weiter.

Blutkrebs-Diagnose änderte das Leben von Booris aus Hockenheim völlig

Die Diagnose Blutkrebs stelle das Leben des Hockenheimers und seiner Familie auf den Kopf. Er kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist.

Im Mai 2023 erhält Booris die Diagnose, die sein Leben verändern wird: hochgradige Myofibrose, eine Erkrankung des Knochenmarks. Booris hat seinen Hausarzt aufgesucht, weil er sich einfach nicht fit fühlte.

Schnell erfährt Booris, dass nur eine Stammzellspende sein Leben retten könne. Er gibt nicht auf und will kämpfen. Er möchte unbedingt zu seinem Lieblingsfußballverein, dem 1. FC Köln, will verreisen oder ein Kiss-Konzert besuchen. Dafür brauche er die Unterstützung aller, so appellieren auch Freunde und Verwandte.

Booris, den seine Familie als lustigen Kumpel, Familienmensch, Tierliebhaber und Weltoffenen beschreibt, habe noch so viel vor und bittet um Hilfe.

Registrierung per Mausklick kann kranken Hockenheimer retten

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Booris und anderen Patienten helfen und sich mit unter diesem Link die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen.

Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

„Wir hoffen, dass wir mit unserem Online-Aufruf eine Welle der Hilfsbereitschaft auslösen. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto größer sind die Überlebenschancen für Booris und andere Patienten weltweit. Denn nur wer registriert ist, kann auch als Lebensretter gefunden werden“, sagt seine Cousine Sabine Schnetz, die Mitinitiatorin der Aktion ist.

Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.