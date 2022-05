Genuss in der Region: Den Kraichgau kulinarisch erleben

Tolle Landschaft, tolle Küche: Dass man in der Region von Bruchsal bis in den Kraichgau hinein herrlich Wandern, Fahrradfahren, Natur genießen und historische Orte besichtigen kann, ist bekannt. Aber auch das leibliche Wohl steht hier im Mittelpunkt. Kulinarische Köstlichkeiten und passende Locations finden sich vielerorts.

Aktuell sorgt die Spargel- und Erdbeersaison für viel Freude. Hier wird man sowohl in Restaurants als auch in Hofläden fündig. Und auch viele andere regionale Produkte der Landwirtschaft findet man hier in bester Qualität. Echte Genießer müssen also nicht lange suchen und weit schauen.

Eine Auswahl der kulinarischen Highlights aus dem Kraichgau finden Sie hier:

Erdbeer- & Spargelhof Böser

kulinarisches Angebot: frischen köstlichen Erdbeeren und Spargel (weiß u. grün / auch geschält), in wenigen Tagen auch Kirschen, selbstgemachtes Bösers Original-Speiseeis, Erdbeermarmelade, Erdbeergelee, diverse Salate, Radieschen und neue Kartoffeln, auch hausgemachter Spargelsalat, hauseigener Apfelsaft und Apfelchips. Außerdem von verschiedenen Partnern aus der Region: passende Weine und Seccos, verschiedene Sauce Hollandaise, gekochter und roher Schinken, frische Eier, täglich frisch gebackenes Brot, Tortenböden, Diverse Öle, Fruchtessige, Honig

Öffnungszeiten: täglich durchgehend geöffnet Montag bis Sonntag sowie an Feiertagen 8 - 20 Uhr

Website: www.boeser.de

Telefon: +49 (7251) 70 299 100

Adresse: Kurze Allee 1, 76694 Forst

Hotel Waghäuseler Hof

kulinarisches Angebot: gleichbleibende Qualität mit frischen Zutaten, wöchentlich wechselnde saisonale Spezialitäten, feine Antipasti, breit gefächerte Pasta-Auswahl, zarte Fleischgerichte, Frischer Fisch-Genuss

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 18:00 Uhr bis 22:00, Jeden 1. Sonntag im Monat mittags geöffnet

Website: www.hotel-waghaeuseler-hof.de

Telefon: +49 (7254) 2050

Adresse: Habichtstr. 3, 68753 Waghäusel

Partyservice Heribert Schmitt

kulinarisches Angebot: Bruchsaler Kulinarium: kochen in gemütlicher Runde, verschiedene Themenauswahl: Spargelrezepte, Fisch und Meeresgetier, Tapas mit spanischer Weinbegleitung u.vm.; Kochkurse; Küchenfeste unsere Küche kann als Veranstaltungsraum für kleinere Gesellschaften genutzt werden; Catering- und Partyservice , seit 1988 bieten wir kulinarische Highlights im Raum Bruchsal, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg und Stuttgart; Equipmentverleih: Geschirr, Möbel, Zelt, Kochequipment

Website: www.schmitt-partyservice.de

Telefon: +49 (7251) 8 11 11

Adresse: Württemberger Str. 119, 76646 Bruchsal

Ritter La Famiglia Ubstadt

kulinarisches Angebot: täglicher Mittagstisch von 11:30 bis 13:30 gilt. (Ab 8,90€). Wechselden Angebote alle 2 Wochen. Schülerangebot: 7,50 € Pizza 28cm mit 3 Zutaten + Flasche 0,33 Getränk. (nur mittags gültig)

Website: www.ritter-la-famiglia-ubstadt.de

Telefon: +49 (7251) 9375777

Adresse: Weiherer Str. 26, 76698 Ubstadt-Weiher

