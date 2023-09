Eine „Oase des Glücks“ versprechen die Veranstalter am Freitag und Samstag. Auch Besucher aus der Region wollen dabei sein. Hier sind die wichtigsten Infos kurz vor dem Glücksgefühle-Festival.

Mit der Champions League kennt sich Lukas Podolski aus. Wie sollte es für einen Fußballer anders sein, der mit sechs Vereinen in seiner Karriere in der sogenannten Königsklasse angetreten ist.

Und in keiner anderen Liga soll sein Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring spielen. Jedenfalls sagte er das kürzlich in einem Interview gegenüber dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

Die Liste der Musiker liest sich wie das „Who is who“ der deutschen Musikszene: Clueso, Nico Santos und Felix Jaehn, Zoe Wees, Cro und wie sie alle heißen. Dazu kommen internationale DJ-Größen.

40 Künstler treten an zwei Tagen in Hockenheim auf

Am Freitag, 15., und Samstag, 16. September, treten um die 40 Künstler in der Renn-Arena auf zwei Bühnen auf. Lukas Podolski und sein Mitstreiter, der Manager Markus Krampe, wollen den Ring in dieser Zeit zu einer „Oase des Glücks“ machen.

Mit von der Partie sind Eva Wagner mit ihren Freundinnen. Die Vorfreude steigt bei der Bruchsalerin. „Die Bands haben uns überzeugt“, sagt sie. Ihr Favorit ist der amerikanische DJ Steve Aoki. Er tritt freitags auf der „Cloud 9“-Stage auf, was so viel heißt wie die Wolke-Sieben-Bühne. Er ist dort der letzte und damit einer der wichtigsten Künstler des Abends.

Glück für Kurzentschlossene: Es gibt noch Karten für den Hockenheimring

Gleichzeitig spielt auf der Bühne „Euphoria-Stage“ der Rapper Sido. Vor ihm die Sängerin Sarah Connor, die mit ihrem Doppelkonzert im Schlossgarten vor einem Jahr ihren Bruchsaler Fans in Erinnerung geblieben ist. „Es sind wirklich tolle Künstler dort“, sagt Wagner und fügt lachend an: „Da müssen wir uns vorher einigen, welche Auftritte wir zusammen sehen wollen.“

Manager Krampe hatte sich im Frühjahr gegenüber den BNN selbstbewusst gezeigt: „Vom Umfang haben wir uns vorgenommen, Deutschlands größtes Musikfestival mit 100.000 Besuchern am Tag zu werden. Und so wie es aussieht, wird das auch klappen. Viele sagen: ,Euer Line-up ist einfach top, das gab es so einfach noch nicht.‘“

Dieses Ziel scheinen Krampe und Podolski nun doch nicht ganz erreichen zu können. Anfang August war von mehr als 70.000 verkauften Tickets die Rede. Eine Anfrage zu den aktuellen Verkaufszahlen des Glücksgefühle-Festivals blieb unbeantwortet.

Podolski und Krampe haben bei der Terminauswahl ein Wochenende mit viel Konkurrenz erwischt. In Baden-Baden etwa ist das New Pop Festival, in Karlsruhe wird unter anderem der Baden-Marathon ausgetragen. Außerdem gehen dort die Schlosslichtspiele zu Ende.

Anreise für Camper ab Donnerstag

Kurzentschlossene haben daher noch die Gelegenheit, Karten für den Hockenheimring zu bekommen. Laut Festival-Homepage gibt es die noch für beide Tage. Das Tagesticket für das Glücksgefühle-Festival liegt aktuell bei 89 Euro. Ein vergleichsweise moderater Preis, wenn man die Kostensteigerungen in der Konzertbranche bedenkt. Für beide Tage müssen 149 Euro bezahlt werden. Ausverkauft sind bislang nur verschiedene VIP-Angebote.

Die Vorbereitungen am Ring bei Hockenheim laufen längst auf Hochtouren. Ab Donnerstag beginnt die Anreise der Festivalbesucher, die auf ausgewiesenem Gelände campen können. Auch da gibt es noch Buchungsmöglichkeiten. Unter anderem können besonders ausgestattete Glamping-Unterkünfte gemietet werden.

Dass ein Festival dieser Art praktisch vor der Haustür stattfindet, war für Eva Wagner und ihre Freundinnen aus Bruchsal ein weiterer Pluspunkt. Weil sie nur am Freitag dabei sein können, haben die Festival-Besucherinnen ihre Anreise schon geplant. „Eine von uns wird fahren müssen“, sagt Wagner. Sie hat deshalb vorab ein Park-Ticket gebucht. Für 15 Euro. „Ich bin gespannt, wie vor Ort alles geregelt sein wird.“

Vor einigen Jahren habe sie bei einem Ed-Sheeran-Konzert am Ring recht weit weg geparkt. Dieses Mal hofft sie auf eine bessere Anbindung.

Parkplätze öffnen am Freitag und Samstag extra früh

Zuletzt haben Konzerte am Hockenheimring wegen schlechter Infrastruktur Schlagzeilen gemacht. Bei Bruce Springsteen im Juli wurde für viele Besucher die Heimfahrt zu einer stundenlangen Geduldsprobe. Ein Jahr zuvor, beim Download-Festival mit der amerikanischen Metal-Band Metallica, beklagten Zuschauer den Zusammenbruch des Getränkeverkaufs.

Beim Glücksgefühle-Festival sind mehrere „Tagesparkflächen“ auf dem Gelände ausgewiesen. Der Veranstalter empfiehlt, sobald die Beschilderung zu sehen ist: „Schaltet bitte das Navi aus.“ Autofahrer sollen den Schildern folgen und den Anweisungen der Mitarbeiter vor Ort.

Achterbahn und Riesenrad auf dem Festivalgelände

Freitag und Samstag können die Parkplätze bereits ab 8 Uhr angefahren werden. Weitere Option: Am Bahnhof Hockenheim gibt es einen Abholbereich. Besucher müssen da aber eine halbe Stunde Fußweg vom Festivalgelände aus einplanen, bevor sie ins Auto ihres Abholers steigen können. Shuttlebusse gibt es am Wochenende nicht, aber Sonderzüge spät abends.

Neben dem Bühnenprogramm wollen Poldi und Co noch mit weiteren Attraktionen punkten: Riesenrad, E-Kartbahn und Achterbahn stehen auf dem Festivalgelände bereit. Es hat von 10 bis 1 Uhr geöffnet.