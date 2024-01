Ein Herz für Zahlen? Oder doch eher für Technik? Oder wäre der Besuch einer Berufsschule eine Idee? Das Leben ist bunt und vielfältig – genauso wie die zahlreichen Ausbildungsberufe und Weiterbildungsmöglichkeiten, die es bei der Interkommunalen Ausbildungsbörse in Oberderdingen zu entdecken gibt.

Am 3. Februar zwischen 9.30 und 13 Uhr präsentieren sich rund 50 Teilnehmer in der Aschingerhalle. Bereits zum 21. Mal lädt die Stadt Oberderdingen gemeinsam mit den Gemeinden Sulzfeld, Kürnbach, Sternenfels und Zaisenhausen zu der Messe mit kostenlosem Eintritt ein.

Die Teilnehmer – von Banken über mittelständische Unternehmen bis hin zur Beruflichen Schule – stehen für den Kraichgau, der eben nicht nur landschaftlich, sondern auch wirtschaftlich einiges zu bieten hat.

Gemeinsam mit ihren Eltern können sich junge Menschen informieren und schauen, welcher Beruf zu ihnen passt. An den einzelnen Ständen bekommen sie Informationen und können so in verschiedene Arbeitsbereiche hineinschnuppern.

Die Veranstalter freuen sich auf den Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern der Ausbildungsbörse.

BNN Azubiportal Auf dem neuen BNN Azubiportal bnn.de/azubi finden Schüler und Schülerinnen zahlreiche Ausbildungsplätze und duale Studiengänge der Region. Außerdem unterstützt das Portal bei der Berufsfindung: In dem Bereich „Berufe entdecken“ werden über 90 Ausbildungsberufe vorgestellt.

Jetzt vorbeischauen auf bnn.de/azubi!

Atlas Copco

Für unsere jungen Talente:

Die Atlas Copco IAS GmbH in Bretten bietet Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden verschiedene Gelegenheiten, die erlernte Theorie mit echter Praxiserfahrung zu ergänzen.

Ausbildungs- und Studienangebot (m/w/d) Ausbildungsangebote (m/w/d):

Industriekaufmann, Mechatroniker, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachinformatiker



Duales Studium (m/w/d):

Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik, Maschinenbau, Informatik und Elektrotechnik Kontakt:

Isabelle Penka

Gewerbestr. 52, 75015 Bretten

ias.de@atlascopco.com

atlascopco.com

Berufliche Schulen Bretten

Jedes Jahr entscheiden sich rund 1.900 Jugendliche für die Beruflichen Schulen Bretten (BSB) als weiteren Meilenstein in ihrer Bildungskarriere. Die Schule liegt zentral im Landkreis Karlsruhe. Das mit modernster Technik ausgestattete Schulhaus in der Brettener Altstadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen.

Die BSB sind ein Verbund aus gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schulen. Junge Menschen werden durch ein vielfältiges schulisches Angebot für eine Berufsausbildung qualifiziert vorbereitet: Schulische Abschlüsse wie die Fachschulreife, die Fachhochschulreife oder die Allgemeine Hochschulreife werden ermöglicht.

Schulangebote Gewerbliche und kaufmännische Berufsschule, Hauptschulabschluss, Hauswirtschaftlich-sozialwissenschaftliche Schule, Berufskollegs, Berufliche Gymnasien Kontakt:

Berufliche Schulen Bretten

Wilhelmstraße 22, 75015 Bretten

+49 (721) 93661600

www.bsb-bretten.de

Rostan

Du besitzt handwerkliches Geschick und hast Freude am Umgang mit Technik und Menschen? Bei bad&heizung Rostan erwarten Dich eine gute und spannende Ausbildung in Theorie und Praxis. Unsere Ausbildungsberufe sind hochaktuell und zukunftsfähig: Photovoltaik und Wärmepumpen, Smart-Home-Technologien, Beleuchtungssysteme – Du installierst, konfigurierst und reparierst modernste Gebäude- und Energietechnik.

Während Deiner Ausbildung lernst Du alle Arbeitsbereiche umfassend kennen, von den technischen Grundlagen des Handwerks über die Kundenbetreuung bis hin zur Beratung. Ferner nimmst Du regelmäßig an Schulungen sowie der Nachwuchsakademie teil.

Ausbildungs- und Studienangebot (m/w/d) Ausbildungsangebote (m/w/d):

Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klima Kontakt:

Schillerstr. 11, 75038 Oberderdingen

+49 (7045) 9870

info@rostan.de

www.rostan.de

SEW-EURODRIVE

Wir haben den passenden Start für dich! – mit einer Ausbildung oder Dualem Studium bei SEW-EURODRIVE. Als ein weltweit führendes Unternehmen in der Antriebstechnik bewegen wir die Welt.

Ganz egal ob Achterbahn oder Förderband, Schiffscontainer oder Handgepäck, Megakran oder Mikrochip – unsere Produkte und Dienstleistungen bieten uns schon heute den Drive für eine bessere Welt von morgen.

Bei uns bist du ein wertvoller Teil eines global aktiven Familienunternehmens. Wir gestalten für dich ein umfassendes und nachhaltiges Ausbildungsprogramm. Vollzeitausbilderinnen – und ausbilder unterstützen dich, wo und wann es geht.

Ausbildungs- und Studienangebot (m/w/d) Ausbildungsangebote (m/w/d):

Elektroniker für Betriebstechnik, Elektroniker für Geräte und Systeme, Fachkraft für Metalltechnik, Industriemechaniker, Mechatroniker, Technischer Produktdesigner, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, Fachinformatiker Systemintegration, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, Industriekaufmann Dualen Studiengänge (m/w/d):

DH-Studium, Duale Hochschule Karlsruhe - 3 Jahre

Maschinenbau, Mechatronik, Elektro- und Informationstechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, BWL-Industrie – Industrial Management, BWL-Digital Business Managemen DH-Studium, Duale Hochschule Mannheim - 3 Jahre

Rechnungswesen, Steuern und Wirtschaftsrecht, Accounting & Controlling StudiumPLUS, Hochschule Karlsruhe - 4,5 Jahre, inklusive parallele IHK-Ausbildung

Maschinenbau, Mechatronik, Elektro- und Informationstechnik, Informatik, Wirtschaftsinformatik Kontakt:

SEW-EURODRIVE

Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal

www.sew-eurodrive.de/offene-ausbildungsstellen/

Volksbank Kraichgau

Die Volksbank Kraichgau ist mehr als eine Bank – wir sind eine starke Gemeinschaft mit über 150.000 Mitgliedern und 1.200 Mitarbeitenden. Derzeit absolvieren rund 70 Auszubildende und DH-Studierende ihren beruflichen Werdegang bei uns. Als einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region bieten wir jungen Menschen vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die weit über das Standardangebot hinausgehen. Wir setzen auf ein modernes Ausbildungskonzept und kombinieren persönliche Betreuung mit innovativen Lernmethoden, um jeden Einzelnen bestmöglich zu fördern. Spannende Projekte eröffnen darüber hinaus neue Perspektiven für die berufliche Zukunft. Werde Teil unserer Gemeinschaft und gestalte Deine Karriere mit uns!