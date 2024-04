Der Klimawandel und die Knappheit der fossilen Brennstoffe führen dazu, dass erneuerbare Energien in den Fokus rücken. Doch wie kann man als Privatperson hier am besten reagieren? Experten in der Region helfen dabei.

Wie sangen die Jungs von den Fantastischen Vier vor ein paar Jahren? „Es könnte doch alles so einfach sein, ist es aber nicht“. So geht es vielen Menschen beim Thema erneuerbare Energie.

Der Ausdruck ist in den Nachrichten omnipräsent oder wird in den sozialen Medien verwendet. Doch für viele Menschen ist das Thema abstrakt und mit vielen Fragen verbunden. Wie kann ich als Privatperson erneuerbare Energien gewinnen und nutzen? Bekomme ich staatliche Hilfen oder endet die ganze Geschichte nur in einem Akt der Bürokratie?

Genau für solche Fragen gibt es aber in der Region kompetente Ansprechpartner. Von der Planung und Beratung bis hin zur Montage und den Arbeiten sind Kunden hier in den besten Händen, wenn es um das Thema erneuerbare Energien geht – damit alles so einfach ist.

Energieberatung Geyer

Als Energieberatungsunternehmen in Karlsruhe und Umgebung sind wir darauf spezialisiert, effiziente und nachhaltige Energielösungen für Privatpersonen zu finden. Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit und konzentrieren uns darauf, Ihren Energieverbrauch zu reduzieren und Ihren CO 2 -Fußabdruck zu minimieren.

Durch die Identifizierung von Einsparpotenzialen und die Optimierung Ihrer Energiesysteme können Sie Ihre Energiekosten langfristig erheblich senken. Darüber hinaus informieren wir Sie über staatliche Förderprogramme und Unterstützungsmöglichkeiten.

Leistungen:

Energieberatung

Energieausweise

Fördermittel

Sanierungspläne

Baubegleitung

Nachweisformulare

Blower-Door-Test

Kontakt: Laura Geyer

Dahnstraße 4, 76327 Pfinztal

+49 157 50445670

info@energieberatung-geyer.de

energieberatung-geyer.de

mein solar strom GmbH

Der Bruchsaler Handwerksbetrieb mein solar strom GmbH sind ein zuverlässiger Partner für maßgeschneiderte Photovoltaik-Lösungen in Karlsruhe und Umgebung. Sie bedienen privat, Gewerbe und Kommunen im 30 km Radius. Jedes Projekt wird als Unikat betrachtet und es wird gemeinsam mit den Kunden die ideale PV-Anlage für ihre Bedürfnisse gefunden. Das erfahrene Team begleitet seine Kunden sorgenfrei durch den gesamten Prozess bis zur fertigen Photovoltaikanlage. Und auch danach stehen sie noch viele Jahre im Servicefall zur Verfügung. Optionale Stromspeicher und Wallboxen erweitern das Angebot. PV-Anlagen bieten ökonomische Vorteile, Unabhängigkeit und tragen zum Klimaschutz bei.

Leistungen:

Montage und Installation durch eigenes, erfahrenes Handwerksteam

Ehrliche und umfangreiche Beratung

Große und kleine Photovoltaikanlagen ab 12 Modulen

Stromspeicher

Elektromobilität

Notstrom

Ersatzstrom

E-Auto laden mit solarem Überschuss

Abbau und Entsorgung Ihrer Solarthermie

Schlüsselfertige Systeme inkl. Dokumentation, Inbetriebnahme, Anmeldung beim Netzbetreiber

Kontakt: mein solar strom GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 9, 76646 Bruchsal

Triwo Technopark l Gebäude 6520

+49 (7251) 322 28 40

info@meinsolarstrom.de

www.meinsolarstrom.de

Rüdiger Seeger

Kostenbewusstsein und Umweltbewusstsein sind kein Widerspruch. Moderne Heizungsanlagen schonen die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Daneben sind sie noch platzsparend und einfach in der Bedienbarkeit. Für mehr Komfort und Wohlbefinden in Ihren vier Wänden. Wir installieren maßgeschneiderte Systeme in Neubauten, Altbauten und Gewerbeimmobilien. Vom energieeffizienten Heizkessel über die CO₂-neutrale Wärmegewinnung in Pelletkessel, Wärmepumpe bis zu thermischen Solaranlagen für die Erzeugung von Warmwasser. Mit unserem Fachwissen beraten wir Sie gerne und finden die effizienteste Lösung für Ihre Verbrauchsklasse. Beachten Sie die Förderungsmöglichkeiten für erneuerbare Energien durch das KfW-Förderprogramm der Bundesregierung, welches wir für Sie beantragen.

Leistungen:

Heizung

Lüftung

Sanitär

Klima

Altbau

Neubau

Gewerbe