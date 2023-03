Kraichturngau feiert seinen 125. Geburtstag mit Turnfest

Die Idee hatte der Bruchsaler Reallehrer Friedrich Klemm im Januar 1898: Der damalige Turnwart des bereits 52 Jahre zuvor gegründeten Turnvereins Bruchsal – der heutigen TSG 1846 Bruchsal – besuchte eine Turnratssitzung des Karlsruher Turngaus mit einem ganz besonderen Anliegen.

Sein Wunsch war die Bildung eines eigenen Turngaus „in der Gegend zwischen Eppingen, Durlach, Philippsburg, Wiesloch und Bruchsal“. Bei einer Versammlung trafen sich schließlich Vertreter von elf Vereinen und gründeten den Kraichturngau. Der Rest ist Geschichte und die feiert der Bruchsaler Sportverband in diesem Jahr mit einem Turnfest und einer Gala.

In den Ortschaften der Amtsbezirke Bretten, Bruchsal, Philippsburg und Wiesloch existierten damals zwölf Turnvereine. Auf Initiative von Friedrich Klemm wurden diese Vereine für Sonntag, 27. März 1898, in das Gasthaus „Fortuna“ nach Bruchsal eingeladen.

Gekommen waren 32 Vertreter von elf Turnvereinen aus Bretten, Diedelsheim, Dielheim, Eppingen, Forst, Hambrücken, Philippsburg, Rinklingen, Tairnbach, Untergromach und Bruchsal. Unter der Leitung von Professor Heil, dem Vorsitzenden des TV Bruchsal, wurde der einstimmige Beschluss gefasst, einen Gau mit dem Namen Kraichturngau zu gründen.

Zum ersten Gauvertreter wurde Professor Heil gewählt. Sein Stellvertreter war der Kaufmann Karl Baumeister aus Bretten. Erster und zweiter Gauturnwart waren Friedrich Kemm sowie Friedrich Bittrolf aus Bretten, während der Bruchsaler Wäsch zum Gaugeldwart und Richard Brackmann (Bruchsal) zum Gauschriftwart gewählt wurden.

Gauturnfahrt mit 250 Teilnehmern auf den Michaelsberg

Bereits neun Tage nach der Gründung fand mit 250 Teilnehmern eine Gauturnfahrt auf den Untergrombacher Michaelsberg statt. Zwei Jahre danach zählte der Kraichturngau 14 Vereine, die alle mit Musterriegen am ersten Gauturnfest teilnahmen, das am 15. Juli 1900 in Bruchsal auf der „Bleiche“ stattfand. Mit Turnern aus Bretten, Bruchsal und Untergrombach beteiligte sich der Kraichturngau 1903 in Nürnberg auch erstmals an einem Deutschen Turnfest. Beim 25-jährigen Bestehen 1923 hatten sich 29 Vereine angeschlossen.

In den Anfangsjahren gab es an der Spitze zunächst häufig Wechsel. Dem Gründungsvorsitzenden folgte von 1903 bis 1905 der Bruchsaler Professor Rettinger, ehe Dr. Stengel ein Jahr lang den Turngau führte. Fast drei Dekaden war danach Albert Siegel aus Bruchsal von 1908 bis 1937 Turngauchef, bevor die NS-Zeit und der Krieg auch den Verband betrafen.

Zur Wiederbelebung der Sparte Turnen nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Hans Kauffmann, Sportbeauftragter des Kreises Bruchsal, für den 20. März 1947 zu einer Turnwartesitzung eingeladen. Dabei wurde der Obergrombacher Leopold Schott zum Vorsitzenden gewählt. Zwei Jahre später übernahm Heinrich Heck aus Gondelsheim für längere Zeit den Vorsitz. Sein Nachfolger an der Turngauspitze war Karl Rösch aus Kronau, ehe Franz-Josef Klein (Karlsdorf), Jörg Wontorra (Weiher) und Alfons Riffel aus Wiesental folgten.

Heute ist der Kraichturngau mit 46 Vereinen aus den Kommunen des ehemaligen Landkreises Bruchsal sowie über 22.000 Mitgliedern, davon fast 60 Prozent Frauen und Mädchen, der größte Fachverband im Sportkreis Bruchsal.

Festakt und Turngala zum 125-jährigen Bestehen des Kraichturngaus

Zwei Veranstaltungen werden das Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen prägen. Am Sonntag, 26. März, findet im Ehrenbergsaal des Bruchsaler Bürgerzentrums ein Festakt für geladene Gäste statt. Ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist am Sonntag, 16. Mai, ab 16 Uhr eine Turngala in der Altenbürghalle in Karlsdorf-Neuthard. Geboten wird dabei ein buntes Programm aus Turnen und Sport.

Neben dem Showturnen an den Geräten werden dazu auch Trampolinturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Rhönradturnen, Tanz sowie Vorführungen von Kinder- und Seniorengruppen zählen. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse oder können per E-Mail an kraichturngau@t-online.de vorbestellt werden.